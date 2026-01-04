Kiemelkedő minősítést kapott a 4IG

A Scope Ratings hitelminősítő legfrissebb jelentése szerint a 4iG Nyrt. és kötvényei továbbra is a BB kategóriába tartoznak, stabil kilátások mellett. Az elemzői vizit megerősítette, hogy a holding piaci bástyái és pénzügyi egyensúlya összhangban állnak a jelenlegi besorolással. Az értékelés végeredménye rámutat: a stratégiai partnerségek és a közös vállalatok létrehozása érdemben hozzájárul a csoport piaci jelenlétének erősödéséhez.

Továbbra is emelkedő pályán a 4IG Fotó: Vémi Zoltán

Bővülnek a 4IG kapacitásai

A nemzetközi elemzők kiemelték az űr- és védelmi ipari szektorban megkezdett expanziót, amely kaput nyit a széles körű nemzetközi technológiai platformokhoz. Ez a folyamat nemcsak a gyártási kapacitásokat növelheti, hanem az exportlehetőségeket is szélesítheti, fokozatosan javítva a cégcsoport pozícióját a globális értékláncban.

A számok tükrében a jövő kifejezetten dinamikusnak ígérkezik.

A Scope Ratings előrejelzése alapján a csoport korrigált EBITDA-ja 2025-ben megközelítheti a 247 milliárd forintot, mintegy 34 százalékos árrés mellett. Az előző évben bejelentett és lezárt akvizíciók eredményjavító hatása a rákövetkező esztendőkben teljesedhet ki. Ennek megfelelően 2026-ban 260 milliárd, 2027-re pedig már 330 milliárd forint feletti eredmény várható, az adósságállomány és az eredmény mutatója pedig a négyszeres szorzó körül stabilizálódhat.

Tőkeszerkezeti kérdések

Pénzügyi szempontból a tőkeszerkezet fenntartható marad. A holding likviditási helyzete megfelelő, ráadásul nem nehezedik a vállalatra érdemi hiteltörlesztési nyomás. Meghatározó elem ebben a Magyar Nemzeti Bank programjához kapcsolódó kötvényes megállapodás. A tőketörlesztés – a kamatfizetések folyamatos teljesítése mellett – 2031-ben, a futamidő legvégén, egy összegben válik esedékessé. Ez a konstrukció kedvezően befolyásolja a likviditást, így a vonatkozó mutató 2026-tól várhatóan meghaladja a 200 százalékot.

Szerteágazó jelenlét

A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaság mára a legnagyobb technológiai és infokommunikációs tőkepiaci holdinggá vált Magyarországon. A nyolcezer munkavállalót foglalkoztató csoport integrált megközelítéssel építi jelenlétét:

Hazai bázisa mellett Albániában, Montenegróban és Észak-Macedóniában is számottevő érdekeltségekkel rendelkezik, stratégiai célja pedig a hosszú távú innováció és a régió technológiai fejlődésének előmozdítása.