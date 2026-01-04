4igscope ratingsmilliárdcsoportjelenlét

Kiemelkedő minősítést kapott a 4IG

Újabb fontos nemzetközi visszajelzést kapott a magyar gazdaság egyik meghatározó technológiai szereplője a napokban. A friss elemzések nem csupán a 4IG jelenlegi piaci pozícióit értékelik, hanem egy olyan növekedési pályát vetítenek előre, amely az elkövetkező években alapjaiban határozhatja meg a vállalatcsoport eredménytermelő képességét és regionális súlyát.

2026. 01. 20. 13:40
Illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Scope Ratings hitelminősítő legfrissebb jelentése szerint a 4iG Nyrt. és kötvényei továbbra is a BB kategóriába tartoznak, stabil kilátások mellett. Az elemzői vizit megerősítette, hogy a holding piaci bástyái és pénzügyi egyensúlya összhangban állnak a jelenlegi besorolással. Az értékelés végeredménye rámutat: a stratégiai partnerségek és a közös vállalatok létrehozása érdemben hozzájárul a csoport piaci jelenlétének erősödéséhez.

Továbbra is emelkedő pályán a 4IG. / Fotó: Vémi Zoltán
Továbbra is emelkedő pályán a 4IG Fotó: Vémi Zoltán

Bővülnek a 4IG kapacitásai

A nemzetközi elemzők kiemelték az űr- és védelmi ipari szektorban megkezdett expanziót, amely kaput nyit a széles körű nemzetközi technológiai platformokhoz. Ez a folyamat nemcsak a gyártási kapacitásokat növelheti, hanem az exportlehetőségeket is szélesítheti, fokozatosan javítva a cégcsoport pozícióját a globális értékláncban.

A számok tükrében a jövő kifejezetten dinamikusnak ígérkezik.

A Scope Ratings előrejelzése alapján a csoport korrigált EBITDA-ja 2025-ben megközelítheti a 247 milliárd forintot, mintegy 34 százalékos árrés mellett. Az előző évben bejelentett és lezárt akvizíciók eredményjavító hatása a rákövetkező esztendőkben teljesedhet ki. Ennek megfelelően 2026-ban 260 milliárd, 2027-re pedig már 330 milliárd forint feletti eredmény várható, az adósságállomány és az eredmény mutatója pedig a négyszeres szorzó körül stabilizálódhat.

Tőkeszerkezeti kérdések

Pénzügyi szempontból a tőkeszerkezet fenntartható marad. A holding likviditási helyzete megfelelő, ráadásul nem nehezedik a vállalatra érdemi hiteltörlesztési nyomás. Meghatározó elem ebben a Magyar Nemzeti Bank programjához kapcsolódó kötvényes megállapodás. A tőketörlesztés – a kamatfizetések folyamatos teljesítése mellett – 2031-ben, a futamidő legvégén, egy összegben válik esedékessé. Ez a konstrukció kedvezően befolyásolja a likviditást, így a vonatkozó mutató 2026-tól várhatóan meghaladja a 200 százalékot. 

Szerteágazó jelenlét

A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaság mára a legnagyobb technológiai és infokommunikációs tőkepiaci holdinggá vált Magyarországon. A nyolcezer munkavállalót foglalkoztató csoport integrált megközelítéssel építi jelenlétét:

Hazai bázisa mellett Albániában, Montenegróban és Észak-Macedóniában is számottevő érdekeltségekkel rendelkezik, stratégiai célja pedig a hosszú távú innováció és a régió technológiai fejlődésének előmozdítása.

A teljes, részletes elemzés a Scope Rating oldalán olvasható.

Borítókép: A 4IG Nyrt. székháza (Fotó: Vémi Zoltán)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza

A világ, ahol minden rossz

Bayer Zsolt avatarja

A magyarországi ellenzéki politika és újságírás gátlástalan és aljas.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.