Rendkívüli

Elsöprő győzelmet arathatnak a kormánypártok a friss kutatás szerint

ingatlanpiacalbérletalbérletárak

Furcsán kezdte az évet az albérletpiac, ilyen évek óta nem volt

Ahogy szinte mindig, idén is drágulással kezdte az évet az albérletpiac, viszont ennek a mértéke az utóbbi évek legkevésbé dinamikus évkezdetét vetíti előre. Erre ráerősít az is, hogy 2026 első hét hetében a kereslet is jóval gyengébb volt, mint az előző év azonos időszakában. Az Otthon start program ugyanis rengeteg bérlőt szívott ki az albérletpiacról, ami az ingatlanbefektetők vásárlási kedvét is negatívan befolyásolta.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 10:58
Fotó: Csapó Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az év elején érezhetően megtorpant az albérletpiac lendülete: januárban országosan és Budapesten is csupán 1,3 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak havi alapon. Az albérletpiac éves drágulása szintén lassult, ami éles váltást jelez a korábbi évek tempójához képest. A kereslet gyengülése és az Otthon start program hatása új pályára állíthatja a piacot – valószínűsíti az ingatlan.com.

albérletpiac
Az Otthon start program hatása az albérletpiacon is érződik 
Fotó: Székelyhidi Balázs

A KSH–ingatlan.com lakbérindex legfrissebb számai azt mutatják, hogy 

januárban országos és fővárosi szinten egyaránt 1,3 százalékos havi emelkedést mértek. Ennél visszafogottabb év eleji drágulásra legutóbb 2021 elején, a koronavírus-járvány csúcspontján volt példa. 

Éves összevetésben országosan 5 százalékkal, Budapesten 5,1 százalékkal nőttek a lakbérek, ami lassulást jelent a decemberi 5,4, illetve 5,6 százalékos ütemhez képest. Az albérletpiac tempója ráadásul jóval elmarad a tavaly januári, 9 százalék feletti éves növekedéstől.

„Bár a januári hónapokban az év eleji keresetnövekedések és fizetésemelések rendszerint felfelé hajtják a bérleti díjakat is, a bérbeadók idén nem tudnak olyan mértékben emelni, mint a korábbi években, ami egy sajátos és intenzív versenyhelyzetet teremt a piacon” – értékelte a friss adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Gyenge kereslet, szűkülő kínálat az albérletpiacon

Balogh László azt mondja, jelenleg 16 800 kiadó lakás és ház szerepel a kínálatban, ami éves alapon 6 százalékos visszaesést jelent. Az előző hónapok mérséklődő bérleti díjai miatt a bérlők gyorsabban felszívták az elérhető ingatlanokat, ugyanakkor 2026 kifejezetten gyengén indult a keresleti oldalon.

Január eleje és február közepe között, az év első hét hetében a kereslet 18 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. „Az idei év első hét hetében 135 ezer telefonos érdeklődést mértünk a kiadó lakások és házak iránt. Ezek a számok jóval alacsonyabbak a korábbi években megszokott számoknál és masszív lassulásra utalnak, de összességében nem jelentenek meglepetést” – fogalmazott. 

A visszaesés ugyanis elsősorban az Otthon start program hatása, ami rengeteg potenciális és tényleges bérlőt szívott el a piacról, akik inkább a saját tulajdonú ingatlan megszerzését választották

– jelezte.

Ennyibe kerül most az albérlet Budapesten és vidéken

Az ingatlan.com február közepi körképe szerint Budapesten 260 ezer forint a kiadó lakások medián bérleti díja. A legnagyobb kínálattal rendelkező kerületek közül 

  • a VI. kerületben 290 ezer, 
  • a XIII. kerületben 270 ezer, 
  • a XI. kerületben pedig 279 ezer forint az irányadó összeg. 
  • A VII., VIII. és IX. kerületben egyaránt 250 ezer forintos mediánnal találkozhatnak a bérlők.

A csúcstartók továbbra is az V. és a II. kerület: előbbiben 362,5 ezer, utóbbiban 360 ezer forint a középérték. A kedvezőbb árú városrészek közé tartozik a X., a XIX. és a XXI. kerület, ahol 200 ezer forint a medián lakbér.

A vidéki nagyvárosok közül Debrecen a legdrágább, 220 ezer forintos havi középértékkel. Győr és Székesfehérvár 200–200 ezer forintos szinten áll. 

Több vármegyeszékhelyen – Nyíregyházán, Pécsen, Szegeden, Szombathelyen, Tatabányán és Veszprémben – 180 ezer forint a jellemző lakbér.

Országosan ezek az árak a jellemzőek településenként:

Erre számíthatunk idén

Az albérletpiac kilátásairól Balogh László úgy fogalmaz, a bérleti díjak jelentős lassulása alapján arra lehet számítani, hogy a nominális bérnövekedés miatt középtávon emelkedő pályán maradnak az árak, ugyanakkor a drágulás üteme fokozatosan mérséklődhet. 

Az idei évben az igazság pillanata az albérletpiac változásának irányait tekintve július–augusztusban várható. Ekkor indul az albérletpiaci főszezon, és az is kiderül, hogy a bérleti díjak és a kereslet milyen irányba mozdul el. Addig éves összevetésben visszafogottabb kereslet és lassuló albérletár-emelkedés jellemezheti a piacot – tette hozzá.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekukrajna

Zé terv

Bogár László avatarja

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.