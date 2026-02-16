Furcsán kezdte az évet az albérletpiac, ilyen évek óta nem volt

Az év elején érezhetően megtorpant az albérletpiac lendülete: januárban országosan és Budapesten is csupán 1,3 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak havi alapon. Az albérletpiac éves drágulása szintén lassult, ami éles váltást jelez a korábbi évek tempójához képest. A kereslet gyengülése és az Otthon start program hatása új pályára állíthatja a piacot – valószínűsíti az ingatlan.com.

Az Otthon start program hatása az albérletpiacon is érződik

Fotó: Székelyhidi Balázs

A KSH–ingatlan.com lakbérindex legfrissebb számai azt mutatják, hogy

januárban országos és fővárosi szinten egyaránt 1,3 százalékos havi emelkedést mértek. Ennél visszafogottabb év eleji drágulásra legutóbb 2021 elején, a koronavírus-járvány csúcspontján volt példa.

Éves összevetésben országosan 5 százalékkal, Budapesten 5,1 százalékkal nőttek a lakbérek, ami lassulást jelent a decemberi 5,4, illetve 5,6 százalékos ütemhez képest. Az albérletpiac tempója ráadásul jóval elmarad a tavaly januári, 9 százalék feletti éves növekedéstől.

„Bár a januári hónapokban az év eleji keresetnövekedések és fizetésemelések rendszerint felfelé hajtják a bérleti díjakat is, a bérbeadók idén nem tudnak olyan mértékben emelni, mint a korábbi években, ami egy sajátos és intenzív versenyhelyzetet teremt a piacon” – értékelte a friss adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Gyenge kereslet, szűkülő kínálat az albérletpiacon

Balogh László azt mondja, jelenleg 16 800 kiadó lakás és ház szerepel a kínálatban, ami éves alapon 6 százalékos visszaesést jelent. Az előző hónapok mérséklődő bérleti díjai miatt a bérlők gyorsabban felszívták az elérhető ingatlanokat, ugyanakkor 2026 kifejezetten gyengén indult a keresleti oldalon.

Január eleje és február közepe között, az év első hét hetében a kereslet 18 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. „Az idei év első hét hetében 135 ezer telefonos érdeklődést mértünk a kiadó lakások és házak iránt. Ezek a számok jóval alacsonyabbak a korábbi években megszokott számoknál és masszív lassulásra utalnak, de összességében nem jelentenek meglepetést” – fogalmazott.

A visszaesés ugyanis elsősorban az Otthon start program hatása, ami rengeteg potenciális és tényleges bérlőt szívott el a piacról, akik inkább a saját tulajdonú ingatlan megszerzését választották

– jelezte.