Átrendeződés előtt az albérletpiac

Az összképet tekintve két erő együttesen formálja az albérletpiacot 2026-ban – mondta el lapunk megkeresésére Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Az egyik összefüggésben van az Otthon starttal, a bérleti díjak augusztus óta csökkennek, kérdés, hogy a decemberi újbóli emelkedés trendforduló-e, vagy pedig másik ok: az árak felfelé korrigálnak, ami időről időre megfigyelhető jelenség az ingatlanpiacon.

A fix 3 százalékos hitel igénylőinek egy része az új építésű lakásokra vár Fotó: Ladóczki Balázs

Balogh László rámutatott, az Otthon start egyértelműen árcsökkentő tényező az albérletpiacon, hiszen nem egy városban és esetben fordul elő, hogy a fix 3 százalékos hitel törlesztőrészlete alacsonyabb, mint az albérleti díj. Ha pedig valaki a saját tulajdona megvételére felvett hitelt törleszti, ráadásul annak kisebb az összege, mint a bérleti díj, még inkább lakásvásárlásra ösztönöz. Különösen igaz ez Budapestre és Debrecenre, de Győrben, Székesfehérváron, Szegeden és Veszprémben is ugyanez a helyzet. A vármegyeszékhelyek közül Debrecen 230 ezer forintos medián lakbérrel kezdte az évet, míg Győrben ugyanez az összeg 200 ezer forint, Szegeden és Veszprémben pedig egyaránt 180 ezer forint.

Ugyanakkor a fix 3 százalékos hitel igénylőinek egy része az új építésű lakásokra vár – mutatott rá Balogh László. A társasházi építményi jog tavasztól lép életbe, egyúttal kérdés az önerő mértéke is. Harminc-negyvenezer a bejelentett épülő lakások száma, amint elérik azt a szintet, hogy jelzálogot lehet bejegyezni rájuk, gyorsabban gazdára találhatnak – mutatott rá a szakértő.

Hamarabb veszik fel a hitelt a vevők és kezdik meg annak a törlesztését, ami szintén befolyásolhatja az albérletárakat.

Ami pedig a kínálatot illeti, településtípusok szerint nem ott csökkent a legjobban a kínálat, ahol a legnagyobb az albérletpiac. A fővárosi kerületekben éves összevetésben gyakorlatilag stagnálás látszik, 0,2 százalékos csökkenéssel, a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban viszont 5,6 százalékkal nőtt a hirdetésszám.

Ezzel szemben

a városokban 9,7 százalékkal,

a községekben pedig 20,7 százalékkal lett kisebb a kínálat,

ami azt jelzi, hogy a kínálati szűkülés inkább a városi térségekben volt látványos, nem pedig Budapesten vagy a klasszikus egyetemi központokban.