Lázár János óriási bejelentést tett az autópályákról

Lázár János Fejér vármegyében a térséget érintő közlekedési fejlesztésekről és útépítési tervekről beszélt. Szóba került az M200-as autópálya is, amely jelentősen tehermentesítené a térség forgalmát. Autópályás összeköttetés valósulna meg Dunaújváros és Kecskemét között is – adta hírül a Feol.hu Fejér vármegyei hírportál.

Lázár János Pusztaszabolcson elmondta, tovább fogják vinni az autópálya építéseket

Fotó: MW

„Meg fogjuk építeni a következő etapban a Dunaújváros-Kecskemét összeköttetést, azzal fogunk kezdeni. Illetve ezzel párhuzamosan a Dunaújváros-Székesfehérvárt. Tehát lesz M7-M6, M6-M5 összekötés. Ez az, ami a következő négy évnek a feladata. Erre le vagyunk szerződve, meg vagyunk állapodva, és tovább fogjuk vinni az útépítéseket, mert a logisztika nem csak az iparnak fontos, hanem önmagában nagyon sok pénzt hoznak az autópályák. Az autópályák 900 milliárd forintot hoznak a kasszába” – jelentette be hétfőn Pusztaszabolcson az építési és közlekedési miniszter.

Halad az előkészítés

Lázár János jelezte, az M200-as autópálya terve hónapok óta ismert és napirenden van, az MKIF Zrt. nagyon gyorsan halad az előkészítéssel és tervezéssel, 2027-ben pedig talán már el is indulhat az építkezés is.

A fejlesztéssel autópályás összeköttetés valósul meg Komárom–Székesfehérvár–Dunaújváros–Kecskemét–Szolnok között – ismertette Lázár János, hozzáfűzve, hogy a kormány 2010 óta kétezer kilométer autópályát épített, és megkezdte az M7-es négysávosítását is.

A tárcavezető kitért arra is, hogy óriási teherforgalom megy át Magyarországon, amit szabályozni kell, így például el kell érni, hogy

a kamionok csak az autópályákon közlekedjenek,

részben pedig elkerülőket kell építeni annak érdekében, hogy a lakosságot ne tegyék tönkre.

Az autópályadíjak 70 százalékát a külföldi kamionok fizetik, és a külföldi személyautók fizetik az személyautók után befizetett autópályadíjak 80 százalékát. Ebből a bevételből lehet például új elkerülőutakat építeni, amelyek nagyon fontosak, hiszen jelenleg is 3 millió magyar ember él úgy, hogy kamionok dübörögnek el a háza előtt.

Régi elképzelés került napirendre

A Magyar Építők még 2021 januárjában számolt be róla, hogy elkészült a tanulmányterv az M8 gyorsforgalmi út M7-es autópálya és Dunaújváros közötti szakaszára. Az elkészült tanulmányterveket a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., valamint az UNITEF '83 Zrt. és a FŐMTERV képviselői a sajtótájékoztatót követően részletesen is ismertették a politikusokkal.