lottóSzerencsejáték Zrtötöslottó sorsolás

Az ötös lottón 132, a hatos lottón 100 napja nem volt telitalálatos szelvény

– Halmozódik a főnyeremény összege Magyarország két legismertebb lottójátékán. Az ötös lottón 132, a hatos lottón 100 napja nem volt telitalálatos szelvény. Előbbi 4,56 milliárd forinttal kecsegtet, utóbbin 2,464 milliárd forint várja a játékosokat – közölte a Szerencsejáték Zrt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 8:24
Halmozódik a főnyeremény összege Magyarország két legismertebb lottójátékán Forrás: Szerencsejáték Zrt.
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ötös lottón tavaly október elején volt utoljára telitalálat, így az eltelt több mint négy hónapban már 4,56 milliárd forintra dagadt a jackpot összege. Október óta több mint félezer játékos jutott a legközelebb a főnyereményhez négy találatával. Ha százmilliókkal nem is, milliós nyereményekkel így is gazdagodtak.

A Szerencsejáték Zrt. közölte: a számstatisztikák szerint az elmúlt hónapok sztárja az ötös lottón az 55-ös szám, amelyet már ötször sorsoltak ki, szorosan követi őt a 11-es szám, amely már négyszer került ki a sorsológömbből.

Akik az eddig ki nem húzott számokra pályáznának, nekik jó tudni, hogy október óta még egyszer sem húzták ki a 2-es, a 4-es, az 5-ös, a 35-ös és a 50-es számokat.


Nemcsak az ötös, a hatos lottó is csigázza a játékosok kedélyeit, hiszen itt is hetek óta nő a jackpot, most vasárnap 2,464 milliárd forint várja a szerencsés nyertest, ami a játék történetének harmadik legnagyobb összege. A játék számstatisztikáját böngészve látszik, hogy – ebben a halmozódási ciklusban – a Hatoslottón is páratlan számok oldalán áll a szerencse. Kilencszer került már ki a sorsológömbből a 7-es szám, amelyet a 13-as és a 35-ös szám követ.

Aki nem a hírekből akarja megtudni a szerencséjét, jobb, ha nézi szombaton a SzerencseSzombat című sorsolási műsort a Dunán, illetve vasárnap délután ugyanitt a hatos sorsolását. Amennyiben telitalálata van, 90 nap áll majd rendelkezésére, hogy jelentkezzen nyereményéért az úgynevezett nagynyertesvonalon, amelyről a https://www.szerencsejatek.hu/ oldalon és az értékesítőhelyeken is érdeklődhet. A nyeremény kifizetésének alapfeltétele a nyertes nevére szóló, Magyarországon működő bankban nyitott forint alapú folyószámla, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben csak banki átutalással történhet.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fábián Tibor
idezojelekDobrev Klára

Dobrev Klára leragadt a múltban

Fábián Tibor avatarja

A magyargyűlöletből sem lehet a végtelenségig megélni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.