Az ötös lottón 132, a hatos lottón 100 napja nem volt telitalálatos szelvény

Az ötös lottón tavaly október elején volt utoljára telitalálat, így az eltelt több mint négy hónapban már 4,56 milliárd forintra dagadt a jackpot összege. Október óta több mint félezer játékos jutott a legközelebb a főnyereményhez négy találatával. Ha százmilliókkal nem is, milliós nyereményekkel így is gazdagodtak.

A Szerencsejáték Zrt. közölte: a számstatisztikák szerint az elmúlt hónapok sztárja az ötös lottón az 55-ös szám, amelyet már ötször sorsoltak ki, szorosan követi őt a 11-es szám, amely már négyszer került ki a sorsológömbből.

Akik az eddig ki nem húzott számokra pályáznának, nekik jó tudni, hogy október óta még egyszer sem húzták ki a 2-es, a 4-es, az 5-ös, a 35-ös és a 50-es számokat.



Nemcsak az ötös, a hatos lottó is csigázza a játékosok kedélyeit, hiszen itt is hetek óta nő a jackpot, most vasárnap 2,464 milliárd forint várja a szerencsés nyertest, ami a játék történetének harmadik legnagyobb összege. A játék számstatisztikáját böngészve látszik, hogy – ebben a halmozódási ciklusban – a Hatoslottón is páratlan számok oldalán áll a szerencse. Kilencszer került már ki a sorsológömbből a 7-es szám, amelyet a 13-as és a 35-ös szám követ.

Aki nem a hírekből akarja megtudni a szerencséjét, jobb, ha nézi szombaton a SzerencseSzombat című sorsolási műsort a Dunán, illetve vasárnap délután ugyanitt a hatos sorsolását. Amennyiben telitalálata van, 90 nap áll majd rendelkezésére, hogy jelentkezzen nyereményéért az úgynevezett nagynyertesvonalon, amelyről a https://www.szerencsejatek.hu/ oldalon és az értékesítőhelyeken is érdeklődhet. A nyeremény kifizetésének alapfeltétele a nyertes nevére szóló, Magyarországon működő bankban nyitott forint alapú folyószámla, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben csak banki átutalással történhet.