Az Otthon start a telkek iránti keresletet is növelte

Nem csupán a készülő vagy kész lakások, házak iránt nőtt a kereslet, hanem az építési telkek iránt is, mivel az Otthon start építési hitelként is alkalmazható. A kisebb településeken a telkek olcsóbbak, az arra jogosultaknak a falusi csok is segítséget jelenthet.

M. Orbán András
2026. 02. 04. 5:35
A kisebb telkeken családi házak illetve ikerházak épülnek, nem társasházak Fotó: Mirkó István
Az Otthon start új lendületet hozott a lakáspiacra, és nem csak a már meglévő és az épülő ingatlanokra igaz ez. Ugyanis a fix 3 százalékos hitel az építési telkeket is vonzóbbá tette, az érdeklődések felfutása mindenképpen ezt mutatja. Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője lapunk megkeresésére elmondta, az Otthon start kedvező kamatozású építési hitelként is működik, azokat is megmozgatta, akik valamilyen építési kölcsönért folyamodtak volna.

telkek, csok családok otthonteremtési támogatása hitel lakásépítés házépítés építkezés kertváros ingatlan telek eladó telek építési telek családi házas övezet szocpol A KÉPEK FÓT környékén készültek , tehát nem a fõvárosban hanem agglomerációban
A telkek és az építkezés ára egyben megmagyarázza, miért drágák sok helyen a házak
(Fotó: MW-archív)

Rámutatott, a tipikus elsőlakás-vásárlók jellemzően nem üres telket vesznek, ám az Otthon start-igénylők köre meglehetősen széles, nagyjából a fele nem egyedülálló, a házastárs pedig egyben adótárs is lehet, a fix 3 százalékos hitel pedig más támogatott konstrukcióval is kombinálható. Mondhatni így jön szóba az építési telek – lokációtól függően.

Korábban nem volt kérdés, ha valaki hitelből építkezett – idézte fel a szakértő – hogy él-e a Zöld otthon program nyújtotta lehetőséggel, hiszen a kivitelezés szinte minden esetben többe kerül az előzetesen vártnál. Jelenleg az Otthon start kínál hasonlót, pontosabban már meglévő, megvett építési telekre lehet belőle házat építeni. A felhasználhatóságnak megfelelően a legfeljebb ezer négyzetméteres üres telkek iránt nőtt a kereslet, a tavalyi második félévben éves alapon összesen tíz százalékkal.

A szakértő kiemelte, időszaki bontásban július-augusztus-szeptember jelentette a kiemelkedő időszakot – országosan húsz százalékkal nőtt a kereslet, 2023 óta egyébként egyre keresettebbek ezek az ingatlanok is. Tavaly nem csupán a saját célra vásárolók kerestek telket, hanem a beruházók is, viszont itt nem a többlakásos társasházakra kell gondolni, hanem családi, illetve ikerházakra. Ezek a projektek kevésbé látványosak, ám a jelentőségük nem kisebb, hiszen munkát biztosít az építőipari szakembereknek, az építőanyag-kereskedőknek pedig keresletet, továbbá egy-két év múlva ezek a házak már megjelenhetnek az ingatlanpiaci kínálatban.

Balogh László szerint ez az időszak azért ideális, mert nincs kapacitáshiány az építőiparban és jelentős építőanyag-áremelkedéstől sem kell tartani.

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) adatai szerint egy négyzetméternyi ház felépítése nyolcszázezer forintba kerül, az egyszerűség kedvéért száz négyzetméteres házzal számolva ez nyolcvanmillió forint. Ami a telekárakat illeti, a kisebb községekben alacsonyabbak, az ötezer fő alatti településeken pedig a falusi csok is segíthet az arra jogosultaknak. Ha az ezer négyzetméternél kisebb telkeket nézzük, Budapesten átlagosan 125 ezer forintba kerül négyzetmétere, a megyeszékhelyeken 36-40 ezer forintba, Pest megyében pedig 46 ezer forintba, községek esetében 18 ezer forint az átlagos négyzetméterár. Kevésbé kedvező a helyzet, pontosabban magasabb a fajlagos ár akkor, ha a legfeljebb ötszáz négyzetméteres telkeket nézzük. Ebben az esetben Budapesten akár 200 millió forintba is kerülhet egy telek, vármegyeszékhelyeken 83 millió, Pest vármegyében 62 millió, míg kisebb településeken 29 millió forintba kerülhet egy telek.

Mindez pedig megmagyarázza, miért kerülnek sokba a családi házak – mutatott rá Balogh László. Hiszen ha egy telek nyolcvanmillió forint, egy 75 négyzetméteres házat pedig hatvanmillió forintba kerül rá felépíteni, magyarázza azt is, hogy a népszerűbb helyeken miért számít lehetetlennek százmillió forint alatt házat találni.

