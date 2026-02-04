Az Otthon start a telkek iránti keresletet is növelte

Az Otthon start új lendületet hozott a lakáspiacra, és nem csak a már meglévő és az épülő ingatlanokra igaz ez. Ugyanis a fix 3 százalékos hitel az építési telkeket is vonzóbbá tette, az érdeklődések felfutása mindenképpen ezt mutatja. Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője lapunk megkeresésére elmondta, az Otthon start kedvező kamatozású építési hitelként is működik, azokat is megmozgatta, akik valamilyen építési kölcsönért folyamodtak volna.

A telkek és az építkezés ára egyben megmagyarázza, miért drágák sok helyen a házak

(Fotó: MW-archív)

Rámutatott, a tipikus elsőlakás-vásárlók jellemzően nem üres telket vesznek, ám az Otthon start-igénylők köre meglehetősen széles, nagyjából a fele nem egyedülálló, a házastárs pedig egyben adótárs is lehet, a fix 3 százalékos hitel pedig más támogatott konstrukcióval is kombinálható. Mondhatni így jön szóba az építési telek – lokációtól függően.

Korábban nem volt kérdés, ha valaki hitelből építkezett – idézte fel a szakértő – hogy él-e a Zöld otthon program nyújtotta lehetőséggel, hiszen a kivitelezés szinte minden esetben többe kerül az előzetesen vártnál. Jelenleg az Otthon start kínál hasonlót, pontosabban már meglévő, megvett építési telekre lehet belőle házat építeni. A felhasználhatóságnak megfelelően a legfeljebb ezer négyzetméteres üres telkek iránt nőtt a kereslet, a tavalyi második félévben éves alapon összesen tíz százalékkal.

A szakértő kiemelte, időszaki bontásban július-augusztus-szeptember jelentette a kiemelkedő időszakot – országosan húsz százalékkal nőtt a kereslet, 2023 óta egyébként egyre keresettebbek ezek az ingatlanok is. Tavaly nem csupán a saját célra vásárolók kerestek telket, hanem a beruházók is, viszont itt nem a többlakásos társasházakra kell gondolni, hanem családi, illetve ikerházakra. Ezek a projektek kevésbé látványosak, ám a jelentőségük nem kisebb, hiszen munkát biztosít az építőipari szakembereknek, az építőanyag-kereskedőknek pedig keresletet, továbbá egy-két év múlva ezek a házak már megjelenhetnek az ingatlanpiaci kínálatban.

Balogh László szerint ez az időszak azért ideális, mert nincs kapacitáshiány az építőiparban és jelentős építőanyag-áremelkedéstől sem kell tartani.