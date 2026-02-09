Ezek a balatoni ingatlanok mennek el napokon belül

A Balaton közelsége még mindig mágnesként vonzza a vásárlókat, de a tó ma már önmagában kevés. A balatoni ingatlanok iránt érdeklődők konkrét elvárásokkal érkeznek, és ha több alapfeltétel hiányzik, az érdeklődés gyakran már a megtekintés elején elhal – írja a Sonline.

Drónfelvételen a balatonboglári partszakasz. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A balatoni vevők többsége nem munkát, hanem megoldást szeretne

A Balaton környékén balatoni ingatlanokat keresni ma már egészen más műfaj, mint néhány évvel ezelőtt. A víz közelsége még mindig alap, ez vitán felül áll, de a vásárlók ma már jóval többet várnak el. Szétag Tímea balatoni ingatlanszakértő tapasztalatai szerint a vásárlók jelenleg kifejezetten jó állapotú, azonnal használható ingatlanokat keresnek. Felújítandó házra vagy lakásra kevesebben nyitottak, még akkor is, ha az ár elsőre kedvezőbbnek tűnik. A balatoni vevők többsége nem munkát, hanem megoldást szeretne.

Lakásoknál egyértelműen kirajzolódik egy sorrend. A földszinti lakások a legkeresettebbek, különösen akkor, ha kertkapcsolat vagy terasz is tartozik hozzájuk. Ez nem véletlen, hiszen a balatoni életmódhoz sokkal jobban illeszkedik a könnyű ki- és bejárás, valamint a kültéri kapcsolódás. A balatoni ingatlanoknál a vízpart közelsége továbbra is kiemelt szempont, de ha mégsem közvetlen vízparti, akkor a vásárlók többsége inkább központi elhelyezkedést keres.

Boltok,

éttermek,

strand,

sétány

– ezek elérhetősége sokszor többet számít, mint néhány pluszméter távolság a víztől.

Családi házaknál szinte kivétel nélkül előkerül a terasz vagy a kertkapcsolat kérdése. Nem látványelemként, hanem használati térként tekintenek rá. Nagy Albert országos szinten foglalkozik ingatlanokkal és tapasztalatai szerint egy élhető terasz vagy kert sokkal fontosabb lett, főleg, ha az panorámával társul. A kocsibeálló viszont tipikusan az a szempont, amit senki nem emel ki, amíg adott. Amikor viszont hiányzik, az azonnal problémává válik – mondja.

Legalább egy saját parkolóhely ma már alapelvárás, családi házaknál pedig egyre többen keresnek fedett megoldást is.

Talán kevésbé látványos, mégis egyre gyakrabban hangzik el: van-e tároló. Pince, kerti tároló, külön helyiség – mindegy, csak legyen. A SUP-ok, szörfök, vízisport-eszközök és kerti felszerelések tárolása ma már nem utólagos kérdés, hanem a döntés része. Az igény nemcsak a házaknál, hanem a lakásoknál is egyre markánsabban megjelenik.