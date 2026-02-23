A magyarok új szerencseszáma a 13 000 milliárd: ennyi van bankszámláinkon forintban

Bár az emelkedő bérek és a megélhetési költségek egyaránt okai lehetnek bizonyos mértékű, azonnal elkölthető készpénzes biztonsági tartalék meglétének, az adatok szerint a lakosság jóval több pénzt hagy a banki folyószámláin, mint amennyi a napi kiadásokhoz szükséges lenne – derül ki a Money.hu elemzéséből, amit az MNB adatai alapján készített. Magyarországon mintegy 7,5 millió elsődlegesen fizetési célú lakossági számlát vezetnek, ami azt jelenti, hogy egy-egy számlán átlagosan már több mint 1,7 millió forint parkol kamatozás nélkül.

Csaknem 13 ezer milliárd forint phen kamatozás nélkül a magyarok banki folyószámláin (illusztráció)

(Fotó: Vémi Zoltán)

Duzzadt a lekötetlen banki folyószámlás pénzállomány

Az imént közölt számok statisztikai átlagot jelentneke, a gyakorlatban a lekötetlen összegek nagysága nem egyenletesen oszlik szét a bankszámlákon.

A lekötetlen állomány mindössze egyetlen negyedév alatt 314 milliárddal, egy év alatt pedig 1379 milliárd forinttal duzzadt tovább, miközben ezek az összegek a legtöbb nagybanknál gyakorlatilag semmit nem kamatoznak.

A szakértői adatok szerint a különbség drasztikus: egy 1,7 millió forintos átlagos egyenleg egy hagyományos, 0,01 százalékos kamatozású számlán – a 28 százalékos adóteher levonása után – mindössze évi 122 forint nyereséget termel. Ezzel szemben a piacon elérhető, jelentősebb látra szóló kamatot kínáló konstrukciókban – 4,8 százalékos kamatszinttel számolva – ugyanez az összeg már csaknem hatvanezer forint adózott hozamot biztosít.

Ez a pénz már önmagában bőven fedezi egy költségesebb számlacsomag teljes éves díját, vagy akár egy digitális streaming szolgáltatás több mint egyéves előfizetését is

– mutat rá az elemzés.

A Money.hu szakértői emlékeztetnek, hogy január végéig minden banki ügyfél megkapta az éves díjkimutatását (PAD), amely forintra pontosan tartalmazza a tavalyi év összesített költségét. Ez a dokumentum a legfontosabb kiindulópont a váltáshoz. Sokan tartanak a bankváltás bonyolultságától, pedig az úgynevezett egyszerűsített bankváltási folyamat mindössze 13 munkanapot vesz igénybe, és a bankok jelentős része az új ügyfeleket 40 ezer–80 ezer forintos egyszeri bónusszal is ösztönzi.