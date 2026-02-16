Cargo-reptérrel erősít Kína: Budapest stratégiai célpont

Megkapta nemzetközi áruszállító járatok üzemeltetéséhez szükséges ideiglenes határátkelői engedélyt az egy hónapja átadott kínai Csiahszing (Jiaxing) Nanhu repülőtér, amelyet kifejezetten légi áruszállításra építettek. A projekt mögött az YTO Express-csoport áll, amely ambiciózus nemzetközi terjeszkedési stratégiát vázolt fel – adta hírül a sina.com.cn gazdasági portál. A cargo-reptér elindulásával kulcsszerepet kap Budapest.

Az új kínai cargo-reptér egyik repülőgépe, amely Budapestet is bekapcsolhatja a Jangce-delta logisztikai hálózatába

Fotó: Planespotters

Cargo-reptér a Jangce-deltában, Budapest kiemelt célpont

A fejlesztés kulcsszereplője az YTO Express-csoporthoz tartozó YTO Cargo Airlines, amely az Eastern Air Logistics Port nevű komplexumot stratégiai együttműködésben építi ki. A társaság 2026-ban nyolc áruszállító repülőgépet állít forgalomba, és összesen tizenegy nemzetközi cargo-járatot indítana az új bázisról.

A Sanghaj, Hangcsou, Szucsou és Ningpo nagyvárosi térségek metszéspontjában fekvő cargo-reptér célja, hogy a régió első specializált légi áruszállítási központjaként kapcsolódjon be a globális hálózatba.

A mintát az amerikai Memphis és Louisville expresszcsomag-elosztó központjai, valamint Európában a lipcsei cargo-hub adják. A tervezett nemzetközi útvonalak között Szöul mellett kiemelt helyen szerepel Budapest is, ami tovább erősítheti Magyarország pozícióját a Kína és Közép-Európa közötti logisztikai tengelyen.

Digitális vám és harmincszázalékos időnyereség

Az új légikikötőben digitális vámkezelési rendszereket, közvetlen raktárkapcsolatokat és automatizált ellenőrzési folyamatokat alakítottak ki. A várakozások szerint ezek az innovációk több mint harminc százalékkal csökkenthetik az átrakási időt, ami érdemi versenyelőnyt jelenthet a térségben.

Az YTO Cargo Airlines tavaly november végéig hetente többször repült Boeing 767-300F áruszállító repülőgépeivel Budapestre Hangcsouból az UTA-csoport számára. Az Airportal azt írja : az eddigi heti 42-ről 77-re bővül a Kína és Magyarország közötti járatok száma, amelyből 35 utasszállító és 42 áruszállító lesz Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter február 11-i bejelentése szerint.