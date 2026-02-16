légiszállításKínaBudapestcargo

Cargo-reptérrel erősít Kína: Budapest stratégiai célpont

Kína új szintre emelheti légi áruszállítási kapacitásait a frissen átadott csiahszingi légikikötővel. A stratégiai jelentőségű cargo-reptér már nemzetközi engedélyt kapott, és a tervek között kiemelt helyen szerepel Budapest bekapcsolása a hálózatba.

2026. 02. 16. 11:53
Forrás: Planespotters
Megkapta nemzetközi áruszállító járatok üzemeltetéséhez szükséges ideiglenes határátkelői engedélyt az egy hónapja átadott kínai Csiahszing (Jiaxing) Nanhu repülőtér, amelyet kifejezetten légi áruszállításra építettek. A projekt mögött az YTO Express-csoport áll, amely ambiciózus nemzetközi terjeszkedési stratégiát vázolt fel – adta hírül a sina.com.cn gazdasági portál. A cargo-reptér elindulásával kulcsszerepet kap Budapest.

cargo-reptér
Az új kínai cargo-reptér egyik repülőgépe, amely Budapestet is bekapcsolhatja a Jangce-delta logisztikai hálózatába 
Fotó: Planespotters

Cargo-reptér a Jangce-deltában, Budapest kiemelt célpont

A fejlesztés kulcsszereplője az YTO Express-csoporthoz tartozó YTO Cargo Airlines, amely az Eastern Air Logistics Port nevű komplexumot stratégiai együttműködésben építi ki. A társaság 2026-ban nyolc áruszállító repülőgépet állít forgalomba, és összesen tizenegy nemzetközi cargo-járatot indítana az új bázisról.

A Sanghaj, Hangcsou, Szucsou és Ningpo nagyvárosi térségek metszéspontjában fekvő cargo-reptér célja, hogy a régió első specializált légi áruszállítási központjaként kapcsolódjon be a globális hálózatba. 

A mintát az amerikai Memphis és Louisville expresszcsomag-elosztó központjai, valamint Európában a lipcsei cargo-hub adják. A tervezett nemzetközi útvonalak között Szöul mellett kiemelt helyen szerepel Budapest is, ami tovább erősítheti Magyarország pozícióját a Kína és Közép-Európa közötti logisztikai tengelyen.

Digitális vám és harmincszázalékos időnyereség

Az új légikikötőben digitális vámkezelési rendszereket, közvetlen raktárkapcsolatokat és automatizált ellenőrzési folyamatokat alakítottak ki. A várakozások szerint ezek az innovációk több mint harminc százalékkal csökkenthetik az átrakási időt, ami érdemi versenyelőnyt jelenthet a térségben.

Az YTO Cargo Airlines tavaly november végéig hetente többször repült Boeing 767-300F áruszállító repülőgépeivel Budapestre Hangcsouból az UTA-csoport számára. Az Airportal azt írja : az eddigi heti 42-ről 77-re bővül a Kína és Magyarország közötti járatok száma, amelyből 35 utasszállító és 42 áruszállító lesz Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter február 11-i bejelentése szerint.

Mint ismert, a két ország közötti bilaterális légügyi megállapodás szerint jelenleg összesen heti 42 járat közlekedik Magyarország és Kína között, ennek fele az utasszállító járat, amelyek hét különböző kínai nagyvárosba közlekednek az alábbiak szerint:

  • Peking (Air China – heti 4)
  • Sanghaj (China Eastern/Shanghai Airlines – napi)
  • Csungking (Air China – heti 1)
  • Ningpo (China Eastern/Shanghai Airlines – heti 2)
  • Hszian (China Eastern/Shanghai Airlines – heti 1)
  • Kanton (China Southern – heti 4)
  • Sencsen (Hainan Airlines – heti 2)

