Otthon start: Csaknem fél tucat lakásépítési projekt társadalmi egyeztetése kezdődött meg

Újabb 11 kiemelt lakásfejlesztési projekt társadalmi egyeztetése kezdődött meg az Otthon start program részeként – írta Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a kedden közzétett Facebook-bejegyzésében. Az államtitkár hozzátette, a tervezett, alapvetően kisebb, 250–400 lakásos beruházások jelentős része jelenleg elhanyagolt, barnamezős területen található, és jó közlekedési bekötéssel rendelkezik.

A fejlesztések jelentős mértékben hozzájárulnak az új, megfizethető lakáskínálat bővüléséhez, egyben lehetőséget jelentenek a városrészek megújítására is. További 4300 új, otthon startos lakásfejlesztés gyorsított építési engedélyezési eljárásának megindításáról kezdődött társadalmi egyeztetés

– ismertette. A 11 új projekttel már 25-re bővülhet a nemzetgazdasági kiemelésben részesített beruházások köre, amelyek keretében több mint 17 ezer új otthon startos lakás építése kezdődött meg vagy indulhat el hónapokon belül – hangsúlyozta.

A 11 beruházásból kilenc Budapesten, egy Budaörsön, egy pedig Debrecenben valósulhat meg. Lakásszám tekintetében a budapesti projektek 3200 lakás fejlesztését irányozzák elő. Ezekre a lakásfejlesztésekre is vonatkoznak az 1,5 millió forintos négyzetméteres árkorlátok – ismertette.

Panyi Miklós kiemelte, hogy négy, korábbi beruházásokkal nem érintett budapesti kerületben is indulhatnak otthon startos fejlesztések, így a III., IV., XIV. és a XIX. kerületekben is elősegítik a megfizethető lakáskínálat bővülését. A kormány számára nemcsak az fontos, hogy minél több új lakás épüljön, hanem az is, hogy a támogatott fejlesztések élhető közeget teremtsenek az ott lakók és odaköltözők számára, valamint megfelelő közlekedési kapcsolatokkal bírjanak – mutatott rá az államtitkár.

A mostani döntés így 11 kisebb, városképi és urbanisztikai szempontból is előremutató projektet érint, amelyeknek köszönhetően jó közlekedési bekötéssel rendelkező, számos esetben elhanyagolt állapotban lévő, régi ipari és kihasználatlan barnamezős területek is megújulhatnak – írta. Az érintett önkormányzatokkal a szükséges egyeztetések a közeljövőben szintén megindulnak.

A fix 3 százalékos hitel mozgásba hozta az országot, az ingatlanpiacot és az építőipart. A munkát folytatjuk: célunk, hogy a következő években több tízezer megfizethető új lakás épüljön országszerte, segítve a lakáskínálat bővülését és a lakásárak korlátok között tartását

– fogalmazott Panyi Miklós.