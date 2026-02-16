Érdemes időben lépni, ha napelemet telepítene

Áprilistól Kína megszünteti a napelemek exportjára adott kilencszázalékos áfa-visszatérítést, az energiatároló akkumulátorok esetében pedig kilencről hat százalékra csökkenti a kedvezményt – írta meg Világgazdaság a G7 cikkére hivatkozva.

A támogatás fokozatos kivezetése régóta ismert volt, az akkumulátoroknál 2027-re teljesen megszűnik, de az időzítés érzékenyen érinti a magyar piacot, mivel éppen most indulnak nagyszabású állami támogatási programok.

Érdemes felidézni, hogy a lakossági pályázat keretében háztartásonként legfeljebb 2,5 millió forint igényelhető akkumulátoros napelemes rendszerek telepítésére.

A február 2-án megnyílt programra már néhány nap alatt több mint 75 ezren jelentkeztek, miközben az eredeti, százmilliárd forintos keret negyvenezer pályázóra lett volna elegendő.

A kormány emiatt a keretösszeg emelését tervezi, ennek pontos mértékét később jelentik majd be. Ezenkívül február 10-én megnyílt a Jedlik Ányos-program ötvenmilliárd forintos vállalati energiatárolós pályázata is.

A kínai kormány döntése azonban áremelkedést okozhat. A lap egy példával illusztrálja, hogyan nézne ki ez a gyakorlatban. Ha egy gyártó eddig a kilencszázalékos export-visszatérítéssel lenullázta áfaterhét, áprilistól ezt már nem teheti meg, így azonos nyereség mellett kilencszázalékkal magasabb nettó árat kell kérnie a napelemekért. Az akkumulátoroknál egyelőre háromszázalékos tehernövekedés jelentkezik. Nemzetközi várakozások szerint azonban a drágulás összességében 10–20 százalékos is lehet, mivel az alapanyagárak is emelkednek.

A magyar importőrök mozgástere korlátozott: az export-visszatérítés csak a március végéig Kínából kiléptetett árura érvényes, a nagy készletek felhalmozását pedig pénzügyi és logisztikai okok nehezítik. Ráadásul a támogatások végső keretösszege és kifizetési ütemezése sem ismert, ami bizonytalanná teszi a kereslet időbeli alakulását.

A kínai újév és a várható logisztikai torlódások tovább növelhetik a szállítási határidőket és a költségeket. A piacon így kommunikációs kihívás is kialakulhat: a két számjegyű áremeléseket a vevők könnyen a telepítők profitnövelési kísérletének tulajdoníthatják, miközben az áremelkedés jelentős része a kínai adópolitikai változások következménye.



