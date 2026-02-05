foglalkoztatásnyugdíjasadózás

Fontos információ a nyugdíjasoknak: így alakul az adó és a járulék 2026-ban

Idén is kedvező feltételekkel dolgozhatnak azok, akik öregségi nyugdíj mellett vállalnak munkát, ám nem minden esetben azonosak a szabályok. Jelentős különbség van a versenyszféra és a közszféra között, és bizonyos ellátásoknál továbbra is érvényesek kereseti korlátok.

A nyugdíjasok foglalkoztatás megéri a munkavállalóknak is. Forrás: Shutterstock
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tavalyi adatai szerint csaknem 125 ezer magyar dolgozik nyugdíj mellett. A szám növekedő tendenciát mutat – írja az ATV. A megszólaltatott szakértő az erre vonatkozó hazai szabályokról közölt részleteket.

Egyre több nyugdíjas vállal mukát, a feltételek kedvezőek
Fotó: Vémi Zoltán

Mint fogalmazott, esetükben bármilyen jogviszonyban folytatott keresőtevékenységgel szerzett kereset 2026-ban is járulékmentes (nem kell fizetni a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot). Ugyanakkor ilyen munkavégzés mellett idén sem jogosultak az automatikus, 0,5 százalékos nyugdíjnövelésre – tette hozzá a szakértő.

Se adót, se szochót nem kell fizetni a nyugdíjas munkavállaló után

Kiemelte: a nyugdíjas munkavállalók fizetése a 13 százalékos szociális hozzájárulási adó alól is mentesül, a keresetet idén sem korlátozza semmi. Farkas András szerint épp ezért idén is érdeke lesz a foglalkoztatóknak a nyugdíjas munkaerő alkalmazása. Fontos azonban, hogy „a közalkalmazotti és hasonló közszférás jogviszonyokban folytatott keresőtevékenység esetén 2026-ban is főszabályként változatlanul szünetel a nyugdíj az érintett közszférás jogviszony fennállásának tartamára”.

Ezen szabály alól kivételek azon közszolgálati jellegű jogviszonyban állók (beleértve a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állókat és az egészségügyi szolgálati jogviszonyban állókat is), akik szociális, gyermekvédelmi, gyermekellátási, köznevelési, szakképzési vagy egészségügyi területen dolgoznak. Esetükben az illetmény mellett a nyugellátás is felvehető – foglaltál össze az ATV műsorában.

