Ha ilyen tápszert vett, azonnal vigye vissza a boltba!

A Müller Drogéria Magyarország Bt. anyatej-kiegészítő tápszer termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, a termékek mikrobiológiai nem megfelelősége (cereulid toxin szennyezettség) miatt – figyelmeztet szombati közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Ahogy írják, a Müller Drogéria Magyarország Bt. az NKFH-val együttműködve gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.

Az alábbi termékek érintettek:

Aptamil Pronutra 2 (Kiszerelés: 800g)

Aptamil Pronutra 3 (Kiszerelés: 800g)

Aptamil Profutura DuoAdvance 2 (Kiszerelés: 800g)

Az érintett termékek pontos lejárati határideje az NKFH honlapján tekinthető meg.

A termékek gyártója a Danone Deutschland GmbH, a magyar forgalmazó pedig a Müller Drogéria Magyarország Bt.

A termékvisszahívás oka mikrobiológiai nem megfelelőség.

Amennyiben a fenti termékek valamelyikét megvásárolta és a termék még a birtokában van, a hatóság azt javasolja, hogy azt gyermeke ne fogyassza el.

A forgalmazó tájékoztatása alapján a terméket bármely Müller üzletben bontott vagy bontatlan állapotban, blokk nélkül is visszaveszik, a vételárat a helyszínen visszatérítik.

Amennyiben ez valakinek bármilyen okból nehézséget okoz, felveheti a kapcsolatot a forgalmazóval a Müller Drogéria Magyarország Bt. ügyfélszolgálatával a +36-1/463-8840 telefonszámon, illetve az [email protected] e-mail-címen keresztül.



