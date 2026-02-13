Kiderült, hogy mi húzta és mi fékezte az ipar teljesítményét az év végén

2025 decemberében az ipari termelés volumene 1,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva egy százalékkal mérséklődött – erősítette meg pénteken kiadott második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A feldolgozóipari alágak többségében növekedés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,9 százalékkal nagyobb volt a 2025. novemberinél. Az ipari export volumene 0,6 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A feldolgozóipari exportértékesítés 27 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 0,7 százalékkal mérséklődött, a 18 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 35 százalékkal bővült – derül ki a KSH pénteken kiadott részletes gyorstájékoztatójából.

Fotó: Csapó Balázs

Az ipar belföldi értékesítése öt százalékkal kisebb, a feldolgozóiparé 1,4 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos hónapjában mértnél. Az iparon belül döntő (93 százalék) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 3,9 százalékkal nőtt, az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása 21, a bányászaté 18,4 százalékkal visszaesett.

Közölték: a legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 21 százalékát képviselő járműgyártás volumene egy százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A közúti gépjármű gyártása 0,6 százalékkal nőtt, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 5,9 százalékkal csökkent. A feldolgozóipari termelés 14 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 38 százalékkal nőtt. A két legnagyobb alágazatnál a számítógép, perifériás egység gyártása 92 százalékkal bővült, az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 11,5 százalékkal visszaesett. A 8,9 százalékos feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 12,5 százalékkal haladta meg 2024 decemberének bázisszintjét.

Az adat megerősítette az egy héttel korábban közzétett első becslés eredményeit, amelyről a Magyar Nemzet szintén beszámolt.

A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 27 százalékkal nőtt, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé két százalékkal csökkent.