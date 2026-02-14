Kiderült, mennyi pénzt költünk Valentin-napon

A szerelmesek ünnepe, a Valentin-nap az év egyik fontos időszaka a kereskedelemben. A K&H a jeles nap apropóján megvizsgálta, hogy február első felében hogyan alakultak összességében a kártyás vásárlások, amelyek természetesen nem csak a Valentin-napi kiadásokat jelentik.

Dinamikus növekedés: százmilliárd felett a február eleji forgalom

Az adatok alapján látható, hogy az emberek évről évre többet költenek február első felében. Míg 2023-ban ebben az időszakban 75,7 milliárd forintot tettek ki a tranzakciók, addig 2024-re ez az összeg 89,1 milliárdra nőtt, 2025-ben pedig már elérte a 105,3 milliárd forintot. Ez az utolsó évben mintegy 18 százalékos forgalombővülést jelent.

​A forgalom mellett a tranzakciók száma és az átlagköltés is folyamatosan emelkedik:

​2023 február: 8 millió tranzakció, átlagosan 9458 forint költés mellett.

2024 február: 9,4 millió tranzakció, átlagosan 9465 forint költés mellett.

2025 február: 10,1 millió tranzakció, átlagosan 10 388 forint költés mellett.

​Fontos megjegyezni, hogy bár a költés nő, ebben nyilvánvalóan szerepet játszik az is, hogy ugyanazok a termékek és szolgáltatások egy év különbséggel drágábbak lettek.

S​tabil arányok, tudatos vásárlók

​Annak ellenére, hogy a végösszegek nőnek, a költési szerkezetben nem látni komolyabb változást. A kiskereskedelmi költések aránya a teljes forgalmon belül rendkívül stabil: gyakorlatilag minden hónapban ugyanilyen arányban költünk a boltokban. A tranzakciók száma alapján a vásárlások körülbelül 26-28 százaléka irányul a kiskereskedelembe, ami azt mutatja, hogy a Valentin-nap szervesen beépült a megszokott havi költési rutinba.

​A fizetési módok terén egyértelműen hódítanak a mobiltárcák, közülük is az Apple Pay a legnépszerűbb. Az adatok szerint az ügyfelek ezt a megoldást használják a legtöbbször a többihez képest: az Apple Pay-jel végrehajtott tranzakciók száma több mint hatvan százalékkal magasabb, mint a Google Pay forgalma. A technológia gyorsasága különösen az ilyen ünnepi időszakokban fontos, amikor a kényelem elsődleges szempont.