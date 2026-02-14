Rendkívüli

Évértékelő beszédet mond Orbán Viktor – Kövesse nálunk élőben!

ünnepajándékValentin-nap

Kiderült, mennyi pénzt költünk Valentin-napon

A Valentin-nap az ajándékozás és a figyelmesség jegyében telik, ami a bankkártyás forgalmi adatokban is markánsan megmutatkozik. A K&H megvizsgálta az ügyfelek költési szokásait február első két hetében: az adatokból kiderül, hogy a forgalom egy év alatt 18 százalékkal bővült, így már százmilliárd forint felett költünk ebben az időszakban. Bár a számla évről évre magasabb, az egy vásárlásra jutó átlagos összeg emelkedése mellett a vásárlási arányok meglepően stabilak maradnak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 9:47
Illusztráció Forrás: Getty Images
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szerelmesek ünnepe, a Valentin-nap az év egyik fontos időszaka a kereskedelemben. A K&H a jeles nap apropóján megvizsgálta, hogy február első felében hogyan alakultak összességében a kártyás vásárlások, amelyek természetesen nem csak a Valentin-napi kiadásokat jelentik.  

Dinamikus növekedés: százmilliárd felett a február eleji forgalom

Az adatok alapján látható, hogy az emberek évről évre többet költenek február első felében. Míg 2023-ban ebben az időszakban 75,7 milliárd forintot tettek ki a tranzakciók, addig 2024-re ez az összeg 89,1 milliárdra nőtt, 2025-ben pedig már elérte a 105,3 milliárd forintot. Ez az utolsó évben mintegy 18 százalékos forgalombővülést jelent.
​A forgalom mellett a tranzakciók száma és az átlagköltés is folyamatosan emelkedik:

  • ​2023 február: 8 millió tranzakció, átlagosan 9458 forint költés mellett.
  • 2024 február: 9,4 millió tranzakció, átlagosan 9465 forint költés mellett.
  • 2025 február: 10,1 millió tranzakció, átlagosan 10 388 forint költés mellett.

​Fontos megjegyezni, hogy bár a költés nő, ebben nyilvánvalóan szerepet játszik az is, hogy ugyanazok a termékek és szolgáltatások egy év különbséggel drágábbak lettek. 

S​tabil arányok, tudatos vásárlók

​Annak ellenére, hogy a végösszegek nőnek, a költési szerkezetben nem látni komolyabb változást. A kiskereskedelmi költések aránya a teljes forgalmon belül rendkívül stabil: gyakorlatilag minden hónapban ugyanilyen arányban költünk a boltokban. A tranzakciók száma alapján a vásárlások körülbelül 26-28 százaléka irányul a kiskereskedelembe, ami azt mutatja, hogy a Valentin-nap szervesen beépült a megszokott havi költési rutinba.

​A fizetési módok terén egyértelműen hódítanak a mobiltárcák, közülük is az Apple Pay a legnépszerűbb. Az adatok szerint az ügyfelek ezt a megoldást használják a legtöbbször a többihez képest: az Apple Pay-jel végrehajtott tranzakciók száma több mint hatvan százalékkal magasabb, mint a Google Pay forgalma. A technológia gyorsasága különösen az ilyen ünnepi időszakokban fontos, amikor a kényelem elsődleges szempont.

A Valentin-nap fontos esemény a lakossági fogyasztásban, de az adatok alapján látjuk, hogy az ügyfelek tudatosan kezelik a kiadásaikat. Bár a forgalom 18 százalékkal nőtt és az átlagköltés 2025-re átlépte a tízezer forintot, a vásárlási arányok stabilitása és a digitális fizetés térnyerése kiszámítható fogyasztói trendeket mutat.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

A túlélők

Bayer Zsolt avatarja

Bütyök mentette ki őket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.