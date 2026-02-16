Kiderült, mennyi vonatjáratot kellett lemondani a téli időjárás miatt

– A januári extrém téli időjárás Európa-szerte komoly próbatételt jelentett a közlekedési rendszerek számára, több országban ideiglenesen le is állt a vasúti forgalom, Magyarországon a legnehezebb napokon is fenn tudták tartani a közlekedést a teljes hálózaton, a személyszállító vonatok késésekkel ugyan, de érdemi korlátozás nélkül jártak az ország minden térségében – írta Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója hétfőn a Facebook-oldalán.

Kiemelte, a magyar vasút mérhetően ellenállóbbá vált a haváriahelyzetekkel szemben, 2026 januárjában a zord időjárás mellett is kevesebb volt a lemondott vonat, mint 2025 januárjában.

– A tíz vállalás keretében bevezetett késési biztosítás objektív felelősségen alapul, a húsz percnél nagyobb késést elszenvedő utasok minden esetben visszakapták jegyáruk felét, akkor is, ha a késés oka az időjárás volt, mint januárban is – hangsúlyozta a vezérigazgatója.

– Az elmúlt másfél év intézkedései érezhetően hatnak a mindennapi működésben, van még teendő, de az irány helyes, a rendszer ellenállóbb, a működés stabilabb, mint korábban – írta Hegyi Zsolt a bejegyzésében.

A MÁV közleménye szerint január legkeményebb hetében, január 5–11. között napi 150 darab körül ingadozott a részlegesen, vagy teljesen lemondott vonatok száma, ami a vonatok alig több mint négy százaléka. Tavaly januárban, ami enyhébb és szárazabb volt az ideinél, több vonatot kellett lemondani, mint az idén – jegyezték meg.

A megerősített haváriakezelésnek köszönhetően a 2024. november végi téli haváriahelyzettel összevetve a harminc percet meghaladó késések száma mintegy felére – napi 840-ről négyszázra – csökkent, a vonatok nagyobb része tíz-húsz perces átlagos késést szenvedett el – mutatott rá a MÁV közleményében.

Megjegyezték, a januári hóhelyzet legnehezebb napjaiban a teljes vasút- és autóbusz-hálózaton is folyamatosan zajlott a forgalom. A lemondott vonatok száma nem haladta meg szignifikánsan a sokéves átlagot, és a lemondott autóbuszoké is csak január második hetében érte el az egy százalékot.

A közleményben kitértek arra is, hogy az autóbuszos üzemág dolgozói kiemelten kezelték a járművek műszaki felkészítését, tartalék autóbuszvezetők készenlétben tartásával, illetve a téligumik és akkumulátorok raktári mennyiségének megemelésével készültek a kihívásokra.

A fűtött várótermek országszerte éjjel-nappal nyitva tartottak, a buszok pedig hamarabb beálltak az induló állomáson a kocsiállásukra, hogy az utasok ne fagyoskodjanak a peronon. Szükség esetén kerülő útirányon közlekedtek, ha egy útszakasz ideiglenesen járhatatlanná vált.