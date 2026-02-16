vasútközlekedésMÁV

Kiderült, mennyi vonatjáratot kellett lemondani a téli időjárás miatt

A húsz percnél nagyobb késést elszenvedő utasok minden esetben visszakapták jegyáruk felét, akkor is, ha a késés oka az időjárás volt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 12:17
Illusztráció Fotó: MTVA/Jászai Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A januári extrém téli időjárás Európa-szerte komoly próbatételt jelentett a közlekedési rendszerek számára, több országban ideiglenesen le is állt a vasúti forgalom, Magyarországon a legnehezebb napokon is fenn tudták tartani a közlekedést a teljes hálózaton, a személyszállító vonatok késésekkel ugyan, de érdemi korlátozás nélkül jártak az ország minden térségében – írta Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója hétfőn a Facebook-oldalán.

Kiemelte, a magyar vasút mérhetően ellenállóbbá vált a haváriahelyzetekkel szemben, 2026 januárjában a zord időjárás mellett is kevesebb volt a lemondott vonat, mint 2025 januárjában.

– A tíz vállalás keretében bevezetett késési biztosítás objektív felelősségen alapul, a húsz percnél nagyobb késést elszenvedő utasok minden esetben visszakapták jegyáruk felét, akkor is, ha a késés oka az időjárás volt, mint januárban is – hangsúlyozta a vezérigazgatója.

– Az elmúlt másfél év intézkedései érezhetően hatnak a mindennapi működésben, van még teendő, de az irány helyes, a rendszer ellenállóbb, a működés stabilabb, mint korábban – írta Hegyi Zsolt a bejegyzésében.

A MÁV közleménye szerint január legkeményebb hetében, január 5–11. között napi 150 darab körül ingadozott a részlegesen, vagy teljesen lemondott vonatok száma, ami a vonatok alig több mint négy százaléka. Tavaly januárban, ami enyhébb és szárazabb volt az ideinél, több vonatot kellett lemondani, mint az idén – jegyezték meg.

A megerősített haváriakezelésnek köszönhetően a 2024. november végi téli haváriahelyzettel összevetve a harminc percet meghaladó késések száma mintegy felére – napi 840-ről négyszázra – csökkent, a vonatok nagyobb része tíz-húsz perces átlagos késést szenvedett el – mutatott rá a MÁV közleményében.

Megjegyezték, a januári hóhelyzet legnehezebb napjaiban a teljes vasút- és autóbusz-hálózaton is folyamatosan zajlott a forgalom. A lemondott vonatok száma nem haladta meg szignifikánsan a sokéves átlagot, és a lemondott autóbuszoké is csak január második hetében érte el az egy százalékot.

A közleményben kitértek arra is, hogy az autóbuszos üzemág dolgozói kiemelten kezelték a járművek műszaki felkészítését, tartalék autóbuszvezetők készenlétben tartásával, illetve a téligumik és akkumulátorok raktári mennyiségének megemelésével készültek a kihívásokra. 

A fűtött várótermek országszerte éjjel-nappal nyitva tartottak, a buszok pedig hamarabb beálltak az induló állomáson a kocsiállásukra, hogy az utasok ne fagyoskodjanak a peronon. Szükség esetén kerülő útirányon közlekedtek, ha egy útszakasz ideiglenesen járhatatlanná vált.

Ismertették, hogy az idén januárban a vasúti menetrendszerűség 75 százalék körül alakult, ami ugyan nyolc százalékkal rosszabb, mint az előző év januárja, de az adat így is kitűnik az európai mezőnyből a szolgáltatás folyamatosságának biztosításával. A leghavasabb napokon 50 százalék köré csökkent a vasúti és az autóbuszos menetrendszerűség. Az autóbuszok és a HÉV-ek viszont még ilyen körülmények közt is 97-98 százalékos pontossággal jártak, a HÉV-vonalakon alig maradt ki menet.

Az idén januárban az eladott ország- és vármegyebérletek száma mintegy 15 százalékkal, az elszállított csoportoké 85 százalékkal növekedett 2025 januárjához képest. Az eladott helyjegyek száma a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt csökkent hat százalékkal, viszont a prémium helyjegyek eladása 24 százalékos növekedést mutat – tájékoztatott a MÁV közleményében.
 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekukrajna

Zé terv

Bogár László avatarja

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.