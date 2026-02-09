Évtizedeket kellett várni erre a csomópontra, de végre elkészült

Február 10-én, kedden 14 órakor sajtótájékoztatót követően Almási Roland Márk, Kunszállás polgármestere és Lezsák Sándor országgyűlési képviselő a bóják szimbolikus elemelésével nyitja meg hivatalosan az új kunszállási csomópontot. Az M5 autópályára az új le- és felhajtót körülbelül 15 órától adják át az autós forgalomnak - adta hírül a Baon. A táblák és korlátozások bontása már előtte elkezdődik.

Megvan a dátum, amikor adják át a frissen elkészült az M5-ös autópálya új csomópontját/Fotó: Facebook

Mint arról korábban a hírportál is beszámolt, 2025 decemberében elkészült az M5-ös autópálya kunszállási csomópontja, amely több évtizedes várakozás után új korszakot nyithat a település életében. A beruházás hivatalos műszaki átadás-átvétele megtörtént, ezzel lezárult a több mint tizenöt hónapon át tartó, rendkívül összetett kivitelezési folyamat. Almási Roland Márk polgármester akkor úgy nyilatkozott, a műszaki átadás fontos mérföldkő, de nem azonos a megnyitással. „Amint lezárult a forgalomba helyezési eljárás – vagyis ténylegesen használatba vehető a lehajtó – tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot. Türelem, már csak néhány hét” – fogalmazott korábbi bejegyzésében, megköszönve a lakosság türelmét. Kedden délután már az autósok is birtokba vehetik az új csomópontot.