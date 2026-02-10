Leállt az egyik vezető bank elektronikus rendszere, az MNB is lépett az ügyben

Az MBH Bank azt közölte, hogy a fióki ügyintézés is szünetel, de az ügyfeleik a bankkártyájukat zavartalanul tudják használni aktuális egyenlegük erejéig. Hozzátették, munkatársaik nagy erővel dolgoznak a hiba elhárításán. „Az esetleges kellemetlenségért ezúton is elnézést kérünk és köszönjük ügyfeleink türelmét” – írták.

Átmenetileg az MBH Bank fiókjaiban is szünetel az ügyintézés Fotó: Shutterstock

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a történtekre reagálva jelezte, folyamatosan egyeztet az MBH Bankkal az ügyfelek kiszolgálását érintő informatikai probléma mielőbbi megoldása érdekében. Kiemelték, hogy a jegybank számára elsődleges szempont az ügyfélérdekek védelme, és elvárják, hogy a banki informatikai folyamatok működtetése tervezetten, szabályozottan, biztonságosan és az ügyfélérdekek maximális figyelembevételével történjen.

Az MNB jelezte: haladéktalanul megkezdte az egyeztetéseket az MBH Bank Nyrt.-vel az ügyfelek kiszolgálását érintő informatikai problémáról, és előkészíti a szükséges felügyeleti lépéseket a banki probléma mielőbbi rendezésére. Az érintett fogyasztók a bank saját ügyfélszolgálata mellett az MNB ügyfélszolgálatán írásban, telefonon vagy személyesen is kaphatnak választ.