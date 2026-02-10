hibaMBH bankMBH

Leállt az egyik vezető bank elektronikus rendszere, az MNB is lépett az ügyben

Technikai hiba miatt átmenetileg nem elérhetőek az MBH Bank elektronikus csatornái, kivéve az MBH Netbank (korábban BB) felületet – közölte a pénzintézet kedden.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 10:32
Az ügyfeleik a bankkártyájukat zavartalanul tudják használni aktuális egyenlegük erejéig Fotó: Vémi Zoltán
Az MBH Bank azt közölte, hogy a fióki ügyintézés is szünetel, de az ügyfeleik a bankkártyájukat zavartalanul tudják használni aktuális egyenlegük erejéig. Hozzátették, munkatársaik nagy erővel dolgoznak a hiba elhárításán. „Az esetleges kellemetlenségért ezúton is elnézést kérünk és köszönjük ügyfeleink türelmét” – írták.

MBH Bank
Átmenetileg az MBH Bank fiókjaiban is szünetel az ügyintézés Fotó: Shutterstock

A Magyar Nemzeti Bank (MNB)  a történtekre reagálva jelezte, folyamatosan egyeztet az MBH Bankkal az ügyfelek kiszolgálását érintő informatikai probléma mielőbbi megoldása érdekében. Kiemelték, hogy a jegybank számára elsődleges szempont az ügyfélérdekek védelme, és elvárják, hogy a banki informatikai folyamatok működtetése tervezetten, szabályozottan, biztonságosan és az ügyfélérdekek maximális figyelembevételével történjen.

Az MNB jelezte: haladéktalanul megkezdte az egyeztetéseket az MBH Bank Nyrt.-vel az ügyfelek kiszolgálását érintő informatikai problémáról, és előkészíti a szükséges felügyeleti lépéseket a banki probléma mielőbbi rendezésére. Az érintett fogyasztók a bank saját ügyfélszolgálata mellett az MNB ügyfélszolgálatán írásban, telefonon vagy személyesen is kaphatnak választ.

Pilhál Tamás
idezojelekTisza

Több százmilliót érő bankos dugirészvénycsomagja miatt (is) ágálhat annyira a bankadó ellen a sértett Tisza-szakértő

Pilhál Tamás avatarja

Kármán András a saját pénztárcájáért aggódik, nem a magyarokéért.

