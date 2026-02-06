Rendkívüli

Nagy Márton: Nem cél a mindenáron való gazdasági növekedés

Ha nem lenne külső dekonjunktúra, akkor a magyar gazdaság legalább 2 százalékkal növekedne – ezt mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, aki a VG Exkluzív műsorának volt a vendége. Elárulta, csalódott volt a vártnál rosszabb GDP-adatok miatt, mivel miniszterként nem lehet más a feladata, mint a növekedés segítése, minden erejével, de szerinte ez nem jelenti azt, hogy minden áron kell hajszolni.

2026. 02. 06.
Az unió gyengélkedése kihat a hazi gazdaságra. A magyar út lassabb, de fenntartható Fotó: MTI
„Ha visszanézünk az elmúlt 16 évre, a Fidesz-kormány gazdaságpolitikájában van egy nulladik lépés, azaz hogy nem minden áron történik a gazdasági növekedés. Vannak ugyanis fontosabb szempontok is" – ezt mondta Világgazdaság VG Exkluzív podcastjében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. A műsorban a magyar gazdaság stagnálásának okairól, a német gazdaságról való leválásról, illetve a kormány terveiről beszélgettünk.

Nagy Márton szerint a 2013 és 2020 közötti időszak volt a hét bő év a magyar gazdaság történetében, amikor a világgazdaságban is alacsony kamatok, és költségárak uralkodtak. A kamat, a hitel, a likviditás is bőségesen rendelkezésre állt. A covid óta azonban változott a világ, ami a háborúval és az energiaválsággal felgyorsult.

A gazdaságpolitika szerinte azonban nagyon sok olyan vívmánnyal büszkélkedhet, amelyek a gazdaságpolitika építőkövei és 16 év alatt sikerült megőrizni.

– fogalmazott a miniszter, aki szerint a kormány vívmányában is köszön vissza, hogy a családközpontúság és a demográfia talán a legfontosabbak, és megelőzik még a növekedés hajszolását is.

Nagy Márton arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar út lassabb, de fenntartható. Lengyelország egy közepes, hozzánk képes nagy ország, hatalmas belső piaccal, de zárt, az export a GDP-hez viszonyítva csak 40 százalékos. Ezzel szemben Magyarország egy kis nyitott gazdaság, jobban ki van téve a külső környezetnek.

Az inflációt letörtük, a jegybank és a kormány közösen

 – mondta Nagy Márton, nem zárta ki, hogy januárban két százalékra süllyedt, amiben a rezsistop is közrejátszott. Szerinte az árrésstopok igenis működnek, ez az oka annak, hogy az intézkedést most senki nem kritizálja.

Nagy szerint tudomásul kell venni, amíg a német gazdaság és járműgyártás nem talál magára, addig a magyar gazdaság növekedése sem tud 2-3 százalék fölé kerülni. Ennek tagadása szerinte badarság, aki tagadja, az valójában nem ismeri a magyar gazdaság szerkezetét. A növekedés most jelenleg úgy néz ki, hogy a kiskereskedelmi forgalom 2-3 százalék körül van, a fogyasztás pedig 5 százalék körül. 

Ez utóbbi mintegy 2 százalékponttal felhúzza a GDP-t, így ha nem lenne külső dekonjunktúra, akkor legalább 2 százalékkal növekednénk. Ezt egyébként

a nagy reálbér-növekedés támogatja, évente 5-6 százalékkal nő a fizetések vásárlóereje, úgy, hogy a GDP alig nő.

 Szerinte a nagy gazdaságpolitikai siker pont ez.

A műsorban azt is mondta, hogy minden jóléti intézkedésre megvan a fedezet a költségvetésben. Megszorítások pedig semmiképpen nem kerül sor, addig amíg a Fidesz kormány van hatalmon.

