Nagy Márton: Nem cél a mindenáron való gazdasági növekedés

„Ha visszanézünk az elmúlt 16 évre, a Fidesz-kormány gazdaságpolitikájában van egy nulladik lépés, azaz hogy nem minden áron történik a gazdasági növekedés. Vannak ugyanis fontosabb szempontok is" – ezt mondta Világgazdaság VG Exkluzív podcastjében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. A műsorban a magyar gazdaság stagnálásának okairól, a német gazdaságról való leválásról, illetve a kormány terveiről beszélgettünk.

Nagy Márton szerint a 2013 és 2020 közötti időszak volt a hét bő év a magyar gazdaság történetében, amikor a világgazdaságban is alacsony kamatok, és költségárak uralkodtak. A kamat, a hitel, a likviditás is bőségesen rendelkezésre állt. A covid óta azonban változott a világ, ami a háborúval és az energiaválsággal felgyorsult.

A gazdaságpolitika szerinte azonban nagyon sok olyan vívmánnyal büszkélkedhet, amelyek a gazdaságpolitika építőkövei és 16 év alatt sikerült megőrizni.

Ha visszanézünk az elmúlt 16 évre, a Fidesz-kormány gazdaságpolitikájában van egy nulladik lépés, azaz hogy nem minden áron történik a gazdasági növekedés

– fogalmazott a miniszter, aki szerint a kormány vívmányában is köszön vissza, hogy a családközpontúság és a demográfia talán a legfontosabbak, és megelőzik még a növekedés hajszolását is.

Nagy Márton arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar út lassabb, de fenntartható. Lengyelország egy közepes, hozzánk képes nagy ország, hatalmas belső piaccal, de zárt, az export a GDP-hez viszonyítva csak 40 százalékos. Ezzel szemben Magyarország egy kis nyitott gazdaság, jobban ki van téve a külső környezetnek.

Az inflációt letörtük, a jegybank és a kormány közösen

– mondta Nagy Márton, nem zárta ki, hogy januárban két százalékra süllyedt, amiben a rezsistop is közrejátszott. Szerinte az árrésstopok igenis működnek, ez az oka annak, hogy az intézkedést most senki nem kritizálja.

Nagy szerint tudomásul kell venni, amíg a német gazdaság és járműgyártás nem talál magára, addig a magyar gazdaság növekedése sem tud 2-3 százalék fölé kerülni. Ennek tagadása szerinte badarság, aki tagadja, az valójában nem ismeri a magyar gazdaság szerkezetét. A növekedés most jelenleg úgy néz ki, hogy a kiskereskedelmi forgalom 2-3 százalék körül van, a fogyasztás pedig 5 százalék körül.