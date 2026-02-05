Indul a lottóőrület – brutális nyeremények mindkét lottón

Az évtizedek óta legnagyobb nyereményeket kínáló ötöslottó főnyereménye 124 napja halmozódik. Az ezen a hétvégén megnyerhető jackpot összege 4,29 milliárd forint, ami minden idők hatodik legnagyobb ötöslottó-nyereménye. A mostani halmozódási ciklus „sztárja” az 55-ös szám, amely már ötször került ki a sorsológömbből, legutóbb a múlt héten. Ezt követi a 24-es, a 25-ös, a 34-es és az 56-os, amelyeket az elmúlt 17 hét alatt már háromszor sorsoltak ki – közölte a Szerencsejáták Zrt.
A hatoslottón elérhető nyeremény összege is történelmi csúcsokat dönt. A csütörtöki sorsoláson megnyerhető főnyeremény összege 2,195 milliárd forint, ami a játék történetének harmadik legnagyobb nyereménye. A hatoslottón annak ellenére sincs telitalálat, hogy tavaly szeptember óta hetente két sorsolása van a játéknak. A hatos halmozódási ciklusában egyébként a 7-es a leggyakrabban kihúzott szám, már kilencszer húzták ki, míg a 13-ast, a 35-öst és a 42-es számokat hatszor.
Mire elég a hatoslottó és az ötöslottó nyereménye?
Azt írják, megkérdezték a mesterséges intelligenciát, hogy mire elegendő a hatoslottón megnyerhető 2,195 milliárd forint.
- Ebből már több, mint száz darab új, csúcskategóriás elektromos autót vásárolhatunk,
- vagy akár egy kisebb balatoni kikötőt is vehetünk maguknak.
És vajon mit érhet az ötöslottón megnyerhető 4,29 milliárd forint?
- Csaknem kilencven darab újépítésű budapesti garzont lehetne venni belőle (átlag 48 millió forint/darab árral számolva),
- vagy akár egy teljes balatoni nyaralóparkot is.
De ha kedvünk van hozzá, akkor egy életre szóló világkörüli útra is elég ez az összeg: nagyjából négyezer napra, azaz körülbelül 11 évig folyamatosan utazhatunk középkategóriás napi költséggel számolva.
A vállalat kiemelte: a két legrégebbi lottójáték toplistás nyereményei mágnesként hatnak: egyre többen vásárolnak a játékokból és az egy szelvényen megtett játékok száma is emelkedő tendenciát mutat.
