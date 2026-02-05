Indul a lottóőrület – brutális nyeremények mindkét lottón

Az évtizedek óta legnagyobb nyereményeket kínáló ötöslottó főnyereménye 124 napja halmozódik. Az ezen a hétvégén megnyerhető jackpot összege 4,29 milliárd forint, ami minden idők hatodik legnagyobb ötöslottó-nyereménye. A mostani halmozódási ciklus „sztárja” az 55-ös szám, amely már ötször került ki a sorsológömbből, legutóbb a múlt héten. Ezt követi a 24-es, a 25-ös, a 34-es és az 56-os, amelyeket az elmúlt 17 hét alatt már háromszor sorsoltak ki – közölte a Szerencsejáták Zrt.

Milliárdos összegek a hatos- és az ötöslottón is

Fotó: MTVA/Róka László

A hatoslottón elérhető nyeremény összege is történelmi csúcsokat dönt. A csütörtöki sorsoláson megnyerhető főnyeremény összege 2,195 milliárd forint, ami a játék történetének harmadik legnagyobb nyereménye. A hatoslottón annak ellenére sincs telitalálat, hogy tavaly szeptember óta hetente két sorsolása van a játéknak. A hatos halmozódási ciklusában egyébként a 7-es a leggyakrabban kihúzott szám, már kilencszer húzták ki, míg a 13-ast, a 35-öst és a 42-es számokat hatszor.

Mire elég a hatoslottó és az ötöslottó nyereménye?

Azt írják, megkérdezték a mesterséges intelligenciát, hogy mire elegendő a hatoslottón megnyerhető 2,195 milliárd forint.

Ebből már több, mint száz darab új, csúcskategóriás elektromos autót vásárolhatunk,

vagy akár egy kisebb balatoni kikötőt is vehetünk maguknak.

És vajon mit érhet az ötöslottón megnyerhető 4,29 milliárd forint?

Csaknem kilencven darab újépítésű budapesti garzont lehetne venni belőle (átlag 48 millió forint/darab árral számolva),

vagy akár egy teljes balatoni nyaralóparkot is.

De ha kedvünk van hozzá, akkor egy életre szóló világkörüli útra is elég ez az összeg: nagyjából négyezer napra, azaz körülbelül 11 évig folyamatosan utazhatunk középkategóriás napi költséggel számolva.

A vállalat kiemelte: a két legrégebbi lottójáték toplistás nyereményei mágnesként hatnak: egyre többen vásárolnak a játékokból és az egy szelvényen megtett játékok száma is emelkedő tendenciát mutat.