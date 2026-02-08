hitelpiacszemélyi kölcsönáruhitel

Átpártoltak a magyarok a személyi kölcsönökhöz – ez áll a háttérben

A 2024-es csúcs után nagyjából a 2023-as szintre esett vissza tavaly az áruhitelpiac, ami a vártnál lassabban beinduló lakossági fogyasztás mellett a személyi kölcsönök térnyerésével is magyarázható lehet – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A személyi kölcsönök dominanciája pedig tovább erősödhet a fogyasztási hitelek piacán, miután az utóbbi hetekben több bank is még lejjebb vitte a kamatokat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 9:40
Illusztráció Fotó: Havran Zoltán
Míg tavaly száguldott a lakossági hitelpiac, ezen belül volt egy szegmens, ami érezhetően visszaesett. Az áruhitelek iránti kereslet 2025-ben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint megzuhant: tavaly összesen 40,6 milliárd forint értékben kötöttek szerződéseket a bankok, ami 12,6 százalékos csökkenést tükröz a 2024-es, 46,4 milliárdos csúcshoz képest – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A szerződések számánál – teszi hozzá – még nagyobb visszaesést mért az MNB: miközben 2024-ben még több mint 180 ezer új szerződést kötöttek a pénzügyi szolgáltatók, tavaly már csak nem egészen 154 ezret.

személyi kölcsön kereslet megugrás
A személyi kölcsönök esetében sok bank csökkentette a kamatot
Fotó: Vémi Zoltán

A szakértő szerint ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a piac zsugorodása ellenére folytatódott az egy szerződésre jutó összeg emelkedése az áruvásárlási hiteleknél: a 2024-es 257 800 forint környékéről nagyjából 263 800 növekedett. Az egyre növekvő átlagos hitelösszeg mellett a korábbi évekre jellemző szezonalitás is megmaradt az áruhiteleknél: tavaly a kihelyezett hitelek összegének 32,6 százalékát az utolsó negyedévben folyósították.

„Az áruhitelek iránti kereslet visszaesésének több oka is lehet. Egyrészt a lakossági fogyasztás tavaly jóval lassabban emelkedett a vártnál, miközben a karácsonyi ünnepek előtti időszakban sem lőtt ki látványosan a kiskereskedelmi forgalom. A másik ok pedig a személyi kölcsönök kiszorító hatása lehet: miután utóbbiaknál a megkötött szerződések száma és az értéke is új csúcsot döntött 2025-ben,

valószínű, hogy az áruhiteleknél hitelcélként jellemző tartós fogyasztási cikkek vásárlását is sok esetben személyi kölcsönből finanszírozták a háztartások

– mutat rá Fülöp Norbert Attila.

A személyi kölcsönöknél pedig folytatódik az intenzív verseny a pénzügyi szolgáltatók között: a BiztosDöntés.hu személyi kölcsön kalkulátora szerint az elmúlt hetekben több bank is átalakította a kínálatát, és csökkentett egyes összegsávokban a kamatokon, miközben a piacon elérhető legalacsonyabb kamat mostanra 9,2 százalékra olvadt.

  • Az MBH Bank a közelmúltban jelentősen átalakította a személyi hitelei kínálatát: a választható konstrukciók szempontjából az is lényeges, hogy fióki, vagy online igénylésről van-e szó. Ami az online igényelhető konstrukciókat illeti, a legkedvezőbb, Extra Plus változatnál 5 millió forint alatti hitelösszegnél 13,49, 5 millió és 15 millió forint között pedig 9,99 százalék az éves kamat.
  • Az online hitelezésre szakosodott Trive Bank eHitel Expressz nevű konstrukciójánál a futamidő 6 hónap, a kölcsön összege pedig 450 ezer forint, 9,96 százalékos teljes hiteldíj mutató mellett.
  • Az OTP Bank sztenderd személyi kölcsönénél a legalacsonyabb, évi 10,99 százalékos kamat változatlanul a 14 millió forint feletti sávban érhető el. A lakásfelújításra és korszerűsítésre felhasználható Otthon személyi kölcsönnél viszont 9,99 százalék a legkedvezőbb éves kamat, ami szintén a 14 millió forint feletti összegsávban érhető el.
  • Az UniCredit Bank január végén két kamatkedvezmény-sávban is csökkentette a Fix kamat személyi kölcsön kamatát. A legnagyobb, Prémium Aktív Extra Plusz Kamatkedvezménynél – ahol a legalább 450 ezer forintos jövedelem mellett hitelfedezeti biztosítás megkötése is feltétel – a 7 millió és 15 millió forint közötti összegsávban 9,44-ról 9,20 százalékra csökkent az éves kamat. A pénzintézet meghosszabbította a személyi kölcsönökhöz kapcsolódó jóváírási akciót is: ennek révén akár 80 000 forint jóváíráshoz is juthat az igénylő, ha teljesülnek a kért feltételek.
  • A K&H szintén január végén változtatott a személyi kölcsönök feltételein: a pénzügyi szolgáltató kivezette az „átutalási kedvezmény” opciót, ami szükséges volt a legkedvezőbb kondíciók eléréséhez. A K&H kiemelt személyi kölcsönnél így már átutalás vállalása nélkül lehet évi 9,99 százalék a kamat.
  • A CIB Bank február 6-tól a kizárólag bankfiókban és a CIB24-en keresztül igényelhető hiteleinél csökkentett kamatot, azonban ott sem minden ügyfélminősítésnél és hitelösszegnél. Ha a hitelcél szabad felhasználás, idegen banki hitel kiváltása és szabad felhasználás, CIB hitel kiváltása és szabad felhasználás vagy felújítás, akkor a legjobb, „A” ügyfélminősítésű ügyfelek az eddig évi 10,05 százalék helyett 9,79 százalékos fix kamattal juthatnak 3–7 millió forint személyi kölcsönhöz a CIB-től. 7 millió forintot meghaladó hitelösszegnél ugyanakkor 9,41-ról 9,59 százalékra nőtt a kamat.
  • A MagNet Banknál több kamatkedvezmény is elérhető a személyi kölcsönhöz kapcsolódóan. Az aktív számlahasználati kedvezmény kihasználásával, megfelelő nagyságú, a helyben vezetett számlára érkező jövedelem igazolásával évi 12,50 százalék is lehet az éves kamat. A pénzintézet sztenderd konstrukciójánál 10 millió forint a maximálisan igényelhető összeg, de a kínálatban szerepel zöldcélokra fordítható változat is, ott 12 millió forint a felső határ.
  • A Raiffeisen Banknál aktív számlahasználattal, és 450 ezer forintot elérő jövedelemmel 9,49 százalékos, éves kamat is elérhető, ha a hitel összege eléri a 10 millió forintot, ugyanakkor már 3 milliós kölcsönösszegnél is 9,89 százalék az elérhető legalacsonyabb kamat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

