Termékvisszahívás: Glutént tartalmazhat egy gluténmentesként jelölt édesség

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján a gluténmentes jelöléssel ellátott Dubai Mochi (rizssütemény) termék esetében megállapították, hogy a termék jelölésén az összetevők között búzaalapú tészta is szerepel, így a termék allergént (glutént) tartalmaz.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Momoko Shop Kft. 1085 Budapest, József krt. 46.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedést, gondoskodott a kifogásolt termék fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

• DUBAI MOCHI PISTACHIO KUNAFA FLAVOR

• Márka: Qlove Japanese Style

• Kiszerelés: 168 g

• Importőr: PepisCR s.r.o. (Csehország)

• Kereskedő: Momoko Shop Kft.

A hatóság felhívja rá a figyelmet, hogy a terméket egyéb helyeken is forgalmazzák.