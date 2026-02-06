termékvisszahívásszennyeződésrákkeltő anyag

Ez a termék rákos megbetegedést okozhat, a hatóság kivonta a forgalomból

Határértéket meghaladó glicidil-észterek tartalma miatt visszahívást kezdeményeztek egy finomított rizskorpaolaj terméknél. A komoly egészségügyi kockázatot jelentő szennyeződés rákos megbetegedésekhez vezethet.

Munkatársunktól
2026. 02. 06. 11:01
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján határérték feletti, glicidil-észterek jelenlétét mutatták ki Indiából származó finomított rizskorpaolajban. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett – jelentette a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

termékvisszahívás
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Discovery Bliss Trade Kft.), a vállalkozás a hatósággal együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról – jelezte az NKFH

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát – megsemmisítését vagy elszállítását– a hatóság nyomon követi.

Ezt tudni a termékvisszahívás részleteiről 

Az érintett termék adatairól is tájékoztattak.

  • A termék neve: Finomított rizskorpaolaj
  • Márka: Alesie
  • Kiszerelés: 1 liter
  • Gyártási dátuma: 2025. 05. 05.
  • Gyártó: AWL Agri Business (India)
  • Importőr: Caribecom Trading BV (Hollandia)
  • Forgalmazó: Discovery Bliss Trade Kft.
  • Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó glicidil-észterek

A komoly egészségügyi kockázatot jelentő szennyeződés, a glicidil-észterek jelenléte a növényi olajok magas hőmérsékletű finomítása során képződhet. A szervezetben rákkeltő glicidollá alakulnak, ezért jelenlétük különösen aggasztó. Leginkább finomított olajokban és azokból készült élelmiszerekben fordulhatnak elő.

A hatóság arra kér mindenkit, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el!

