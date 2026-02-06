Ez a termék rákos megbetegedést okozhat, a hatóság kivonta a forgalomból

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján határérték feletti, glicidil-észterek jelenlétét mutatták ki Indiából származó finomított rizskorpaolajban. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett – jelentette a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Discovery Bliss Trade Kft.), a vállalkozás a hatósággal együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról – jelezte az NKFH.
A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát – megsemmisítését vagy elszállítását– a hatóság nyomon követi.
Ezt tudni a termékvisszahívás részleteiről
Az érintett termék adatairól is tájékoztattak.
- A termék neve: Finomított rizskorpaolaj
- Márka: Alesie
- Kiszerelés: 1 liter
- Gyártási dátuma: 2025. 05. 05.
- Gyártó: AWL Agri Business (India)
- Importőr: Caribecom Trading BV (Hollandia)
- Forgalmazó: Discovery Bliss Trade Kft.
- Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó glicidil-észterek
A komoly egészségügyi kockázatot jelentő szennyeződés, a glicidil-észterek jelenléte a növényi olajok magas hőmérsékletű finomítása során képződhet. A szervezetben rákkeltő glicidollá alakulnak, ezért jelenlétük különösen aggasztó. Leginkább finomított olajokban és azokból készült élelmiszerekben fordulhatnak elő.
A hatóság arra kér mindenkit, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el!
