Ez a termék rákos megbetegedést okozhat, a hatóság kivonta a forgalomból

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján határérték feletti, glicidil-észterek jelenlétét mutatták ki Indiából származó finomított rizskorpaolajban. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett – jelentette a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Termékvisszahívást kezdeményeztek a rákkeltő anyaggal szennyezett árut illetően / Fotó: Shutterstock

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Discovery Bliss Trade Kft.), a vállalkozás a hatósággal együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról – jelezte az NKFH.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát – megsemmisítését vagy elszállítását– a hatóság nyomon követi.

Ezt tudni a termékvisszahívás részleteiről

Az érintett termék adatairól is tájékoztattak.

A termék neve: Finomított rizskorpaolaj

Márka: Alesie

Kiszerelés: 1 liter

Gyártási dátuma: 2025. 05. 05.

Gyártó: AWL Agri Business (India)

Importőr: Caribecom Trading BV (Hollandia)

Forgalmazó: Discovery Bliss Trade Kft.

Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó glicidil-észterek

A komoly egészségügyi kockázatot jelentő szennyeződés, a glicidil-észterek jelenléte a növényi olajok magas hőmérsékletű finomítása során képződhet. A szervezetben rákkeltő glicidollá alakulnak, ezért jelenlétük különösen aggasztó. Leginkább finomított olajokban és azokból készült élelmiszerekben fordulhatnak elő.

A hatóság arra kér mindenkit, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el!