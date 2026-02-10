A tavalyi olajkitermelési rekord után újabb területeken indulhatnak kőolaj- és földgáz kutatások Magyarországon

Hét új területen kereshetnek gázt és olajat, miután az Energiaügyi Minisztérium újabb területekre hirdetett szénhidrogén-bányászati koncessziókat.

A koncessziós eljárások a hazai ásványvagyonban rejlő lehetőségek költséghatékony kiaknázását, az importkitettségek csökkentését célozzák. A gáz és olaj kutatásának, kitermelésének lehetősége az idei körben is húsz évre nyerhető el. A kötelezettségek teljesítése esetén az eredeti időtartam legfeljebb a felével új pályázat nélkül meghosszabbítható lesz. A hét területre szóló pályázati felhívások mától érhetők el a kormányzati honlapon.

Az érdeklődők ezúttal

Baracska,

Bácsalmás,

Békéscsaba,

Kisköre,

Nagylengyel-nyugat,

Tiszacsege

és Tiszalök lehetséges lelőhelyek esetében pályázhatnak földgáz és kőolaj kutatására, feltárására és kitermelésére.

Az Energiaügyi Minisztérium 2024-ben öt év szünet után hirdetett meg újabb bányászati koncessziókat. A tavaly megkötött szerződések alapján a nyertesek hat lelőhelyen:

Buzsák,

Csongrád,

Hatvan,

Kiskőrös,

Kiskunhalas

és Tamási térségében láttak hozzá a szénhidrogének kutatásához.

A kedvező tapasztalatok birtokában a tárca további helyszíneken teremt lehetőséget az önellátási képességeinket fokozó kitermeléshez. A 2019 előtti hét hasonló eljárás nyomán több mint 30 területre kötöttek szénhidrogén- és geotermikusenergia-szerződéseket. A koncessziós díjakból és bányajáradékokból több tízmilliárd forint bevétele származott a költségvetésnek.

A pályázati lehetőség az iparági beruházások élénkítésével növeli a belföldi kitermelést. 2025-ben mintegy 1,17 millió tonna kőolajat hoztak felszínre a hazai mezőkből, ezzel a tavalyi az évszázad legerősebb éve volt. A múlt esztendőben kétmilliárd köbmétert közelítő hazai földgáz-kitermelés pedig legutóbb 2013-ban alakult kedvezőbben. A koncessziós eljárások az elért eredmények megtartását, a további előrehaladást szolgálják.

A MAgyar Nemzet korábban beszámolt arról, hogy tavaly jelentősen nőtt a hazai kőolaj és földgázkitermelés, ami jó hír az importkitettség csökkentése szempontjából is. Az ásványkincsekkel való felelős gazdálkodáson túl a megújuló energiahordozók fokozott hasznosításában is jól haladunk. Tavaly mintegy 1,17 millió tonna kőolajat hoztak felszínre a hazai mezőkből, a kétezres években ez a legmagasabb mutató. A tavaly 2 milliárd köbmétert közelítő hazai földgáz-kitermelés pedig legutóbb 2013-ban alakult kedvezőbben.



