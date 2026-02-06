Rendkívüli

Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult

Itt a bejelentés: ekkora fejlesztés 30 éve nem volt a MÁV-nál!

Plusz 50 ezer vasúti ülőhely: mintegy 100 távolsági és elővárosi motorvonat, közel 90 db új InterCity-kocsi - ezzel a címmel posztolt Hegyi Zsolt vezérigazgató a közösségi portálon. A most megjelent kormányhatározattal minden eddiginél nagyobb lépést tesznek a MÁV-flotta megújítása felé - emelte ki.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 7:49
Forrás: Fotó: Hegyi Zsolt Facebook-oldala
A most elfogadott határozat előkészítése során az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a MÁV-csoport szakemberei a flotta megerősítésének nem csupán a szakmai, hanem finanszírozásai kérdéseit is tisztázták - osztotta meg Hegyi Zsolt vezérigazgató a közösségi portálon. Ennek megfelelően a fenti járművek beszerzésekor uniós forrásokra, iparági hitelre, valamint olyan lízingkonstrukcióra is építünk majd, amely a családi autó megvásárlása kapcsán mar már senki számára sem lehet ismeretlen megoldás Magyarországon - hívta fel a figyelmet.

vasút, máv
A vasút fejlesztése folyamatos, tovább bővül a MÁV flottája/Fotó: Hegyi Zsolt Facebook-oldala

Hozzátette: nagyon fontos, hogy a MÁV-csoport elővárosi és távolsági flottájának a kormányhatározattal lehetővé váló megerősítésében már érvényesül az a stratégia is, hogy a magyar vasúti közlekedés oroszlánrészét a közeljövőben vontatott szerelvények helyett egyre inkább korszerű motorvonatokra építjük.
A kormány döntése nagy lépés a járműbeszerzés folyamatában és hatalmas lépés a MÁV-csoport flottaépítésében: ilyen jelentős távolságijármű-beszerzésre 30 éve nem volt példa Magyarországon!

