Visszavonta egy pénzügyi vállalkozás tevékenységi engedélyét a jegybank

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) visszavonta az Energy-Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. pénzügyi vállalkozás tevékenységi engedélyét és elrendelte végelszámolását, mivel a társaság hónapok óta nem teljesítette az MNB felhívásait, határozati kötelezéseit, nem fizette be a kiszabott bírságokat, és nem nyújt adatokat a Központi Hitelinformációs Rendszernek (KHR) sem – közölte a jegybank az MTI-vel pénteken.

Az MNB a jogszabálynak megfelelően a társaság végelszámolójának a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t jelölte ki. A végelszámolás kezdete a határozat közlésének napja.

Az eddig pénzügyi lízing és követelésvásárlás pénzügyi szolgáltatási tevékenységek végzésére engedéllyel rendelkező társaság az MNB több felhívása ellenére sem szolgáltatott megfelelő adatokat a felügyeletnek követeléseinek esetleges értékesítéséről, illetve a következő évekre szóló üzleti terveiről – írták.

Emellett az Energy-Credit a KHR-hez való csatlakozás díját huzamosabb ideje nem fizette meg az azt működtető BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. (BISZ) részére, így megszűnt a társaság KHR csatlakozási szerződése is.

Az MNB felidézte: az elmúlt időszakban több vezetői felhívásban, valamint határozatokban szólították fel az Energy-Creditet korábbi pontatlan adatszolgáltatása tisztázására, az adatok átadására, illetve a KHR-hez való ismételt haladéktalan csatlakozásra.

A pénzügyi vállalkozás azonban a vezetői felhívásokra nem reagált, a rá vonatkozó prudenciális határozatokat pedig nem vette át. A pénzügyi felügyelet emiatt több lépésben hétmillió forint felügyeleti bírságot is kiszabott a társaságra, amelyet azonban szintén nem fizetett meg. Az MNB működéséről szóló törvény alapján a pénzügyi felügyelet határozottan, következetesen és szigorúan lép fel minden olyan magatartással szemben, amely veszélyezteti a pénzügyi közvetítőrendszerrel szembeni közbizalmat, illetve alkalmas a pénzpiac átlátható, hatékony és üzletileg megbízható (prudens) működésének megzavarására – húzták alá.