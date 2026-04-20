Már a lakáshitelesek közel harmada 30 év alatti fiatal – betalált az Otthon start program

Míg 2025 januárjában a 18–30 év közötti fiatalok a lakáshitelek 18 százalékát vették fel, addig az év végére ez az arány 31 százalék fölé emelkedett, vagyis már minden harmadik új lakáshitel a legfiatalabb hitelképes korosztályhoz kötődik. A 31–40 évesek részesedése továbbra is 35 százalék körül alakul. Így a lakáshitelpiac közel kétharmadát a 40 év alattiak adják – derül ki a Money.hu portál friss elemzéséből.

Tavaly év végére 30 százalék fölé nőtt a 30 év alatti lakáshitelesek aránya, illusztráció. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Az MNB által publikált adatok szerint a legmarkánsabb változás a hitelfedezeti mutatókban figyelhető meg:

míg 2025 elején az új lakáshitelek mindössze 3,5 százalékát nyújtották 80 százalék feletti hitelaránnyal, vagyis 20 százaléknál alacsonyabb önerővel,

addig 2025 decemberére ez 17,3 százalékra emelkedett.

A hitelarány növekedése elsősorban a fiatal hitelfelvevők körében koncentrálódik: a 18–30 év közötti korosztály 17,4 százaléka mindössze 20 százalék alatti, további 33,7 százaléka pedig 20–30 százalék közötti önerővel lép be a lakáspiacra.

„A fiatal generáció a trend szerint már nem gyűjtöget évtizedekig, hanem a jövedelmét használja tőkeáttételként. Egy 60 millió forintos lakás megvásárlásához szükséges hatmillió forintos önerő ma már reális cél lehet, ám a magas hitelarány a finanszírozásban minden eddiginél szigorúbb pénzügyi tudatosságot és stabil jövedelmi hátteret igényel” – mutat rá Garam Dániel, a Money.hu hitelszakértője.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közzétett legfrissebb kereset adatok szerint 2026 februárjában a bruttó átlagkereset 725 500 forint volt, ami 9,7 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest. A nettó keresetek ennél is nagyobb mértékben, 12,0 százalékkal nőttek – amit jelentősen befolyásoltak a családoknak és a gyermeket nevelő anyáknak nyújtott célzott adókedvezmények –, a 10,5 százalékos reálbér-növekedés ugyanakkor a gyermektelen fiatal munkavállalók számára is érdemi vásárlóerő-bővülést jelenthet. Emellett a 25 év alattiak szja-mentessége továbbra is közvetlen pénzügyi előnyt jelent a fiataloknak.