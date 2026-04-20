Már a lakáshitelesek közel harmada 30 év alatti fiatal – betalált az Otthon start program

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb statisztikái alapján a magyar lakáshitelpiac 2025 végére látványos szerkezeti elmozdulást mutatott. Az év utolsó három hónapjában a 30 év alatti hitelfelvevők aránya, valamint az alacsony önerővel felvett, magas hitelarányú (LTV) lakáshitelek súlya is jelentősen nőtt egy friss elemzés szerint. A lakáshitelek közel harmadát a 30 év alattiak vették fel.

2026. 04. 20. 8:37
Debrecen, 2025. szeptember 1. Az Otthon Start Programot hirdető plakátok Debrecenben a program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az első lakásukat megszerző fiatalok számára a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése. MTI/Czeglédi Zsolt Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Míg 2025 januárjában a 18–30 év közötti fiatalok a lakáshitelek 18 százalékát vették fel, addig az év végére ez az arány 31 százalék fölé emelkedett, vagyis már minden harmadik új lakáshitel a legfiatalabb hitelképes korosztályhoz kötődik. A 31–40 évesek részesedése továbbra is 35 százalék körül alakul. Így a lakáshitelpiac közel kétharmadát a 40 év alattiak adják – derül ki a Money.hu portál friss elemzéséből.

Működik az Otthon start, nem az önerő a szűk keresztmetszet a lakáshitelnél

Az MNB által publikált adatok szerint a legmarkánsabb változás a hitelfedezeti mutatókban figyelhető meg:

  • míg 2025 elején az új lakáshitelek mindössze 3,5 százalékát nyújtották 80 százalék feletti hitelaránnyal, vagyis 20 százaléknál alacsonyabb önerővel, 
  • addig 2025 decemberére ez 17,3 százalékra emelkedett.

A hitelarány növekedése elsősorban a fiatal hitelfelvevők körében koncentrálódik: a 18–30 év közötti korosztály 17,4 százaléka mindössze 20 százalék alatti, további 33,7 százaléka pedig 20–30 százalék közötti önerővel lép be a lakáspiacra.

„A fiatal generáció a trend szerint már nem gyűjtöget évtizedekig, hanem a jövedelmét használja tőkeáttételként. Egy 60 millió forintos lakás megvásárlásához szükséges hatmillió forintos önerő ma már reális cél lehet, ám a magas hitelarány a finanszírozásban minden eddiginél szigorúbb pénzügyi tudatosságot és stabil jövedelmi hátteret igényel” – mutat rá Garam Dániel, a Money.hu hitelszakértője.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közzétett legfrissebb kereset adatok szerint 2026 februárjában a bruttó átlagkereset 725 500 forint volt, ami 9,7 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest. A nettó keresetek ennél is nagyobb mértékben, 12,0 százalékkal nőttek – amit jelentősen befolyásoltak a családoknak és a gyermeket nevelő anyáknak nyújtott célzott adókedvezmények –, a 10,5 százalékos reálbér-növekedés ugyanakkor a gyermektelen fiatal munkavállalók számára is érdemi vásárlóerő-bővülést jelenthet. Emellett a 25 év alattiak szja-mentessége továbbra is közvetlen pénzügyi előnyt jelent a fiataloknak.

A Money.hu elemzése szerint 

a fordulat hátterében az államilag támogatott Otthon start hitel megjelenése mellett az a felismerés is szerepet játszik, hogy a lakásárak emelkedési üteme sok esetben gyorsabb, mint amilyen tempóban a fiatalok önerőt tudnának felhalmozni.

Ebben a környezetben az alacsonyabb önerővel történő vásárlás egyre inkább tudatos időzítési döntésként jelenik meg.

A banki gyakorlatban ugyanakkor továbbra is a jövedelemarányos törlesztési mutató (JTM) jelenti a fő korlátot, így a magas LTV-jű hitelek döntően stabil, kiszámítható jövedelemmel rendelkező ügyfelekhez kerülnek.

A szakértők szerint 2026-ban is ez lesz a kulcskérdés: a fiatalok hitelfelvételi aktivitását nem az önerő, hanem a jövedelmi teherbírás határozza meg.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

