moltőzsdeolaj

Összeomlott a Mol finomítása, mégis van minek örülni

Az év elején a várakozásokat jóval meghaladó mértékben romlott a magyar olajtársaság teljesítménye. A Mol EBITDA-ja 25 százalékkal csökkent, míg az adózott eredmény a korábbi szint harmadára esett vissza a sok nehézséggel terhelt időszakban. Bár a finomítói üzletág teljesítménye drasztikusan gyengült, a többi szegmens vártnál jobb eredménye pozitív meglepetést okozott, ráadásul az idei vállalati célkitűzések továbbra sincsenek veszélyben.

Magyar Nemzet
2026. 05. 08. 9:44
Fotó: Vémi Zoltán
Az időszak során magasba szökő olaj- és gázárak ezzel szemben kedveztek a kutatás-termelés (upstream) számára, ahol éves alapon 16 százalékkal nagyobb, 366,1 millió dolláros eredményről jelentett a társaság. Az elemzői konszenzus csupán három százalékos bővülést jelzett előre.

A legdinamikusabban fejlődő fogyasztói szolgáltatások üzletág ezúttal is kitett magáért, a negyedévben 176,6 millió dollárral járult hozzá a csoport EBITDA-jához. Ez 12 százalékos növekedést jelent, ami jelentősen felülmúlja a várt négy százalékos bővülést. Mindezt ráadásul úgy sikerült elérnie a Molnak, hogy számos piacán ár- és árréskorlátozásokat vezettek be az üzemanyagokra.

A kisebb szegmensek is kellemes meglepetést szereztek. A gázszállítás (midstream) üzletágban közel 40 százalékkal 92,6 millió dollár nőtt az EBITDA, holott az elemzők a tavalyi szinten stabilizálódó eredményre számítottak.

A körforgásos gazdálkodás eredménye a tavalyi 12 millióról 21 millió dollárra ugrott, meghaladva a 17 millió dolláros szakértői becslést. A prognosztizáltnál erősebb teljesítményt szezonális hatásokkal magyarázta a vállalat.

Hernádi Zsolt: teljesíthetők az idei célok, elkötelezettek vagyunk a régió iránt

„A tavalyi évet meghatározó geopolitikai bizonytalanságok, ellátásbiztonsági kihívások és kormányzati beavatkozások az első negyedévben tovább erősödtek. Az iráni konfliktus, a Barátság kőolajvezeték leállása, valamint a régió-szerte bevezetett árszabályozások próbára tették ellenálló képességünket” – mondta el a jelentés kapcsán Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató.

A cégvezető szerint a Mol csoport a sok kihívás ellenére erős negyedévet zárt, ami nagyrészt belső teljesítményüknek, valamint rugalmas és integrált üzleti modelljüknek köszönhető. Hernádi Zsolt jelentős eredménynek tekinti, hogy nem kell módosítani idei pénzügyi iránymutatásukat, és hogy a vállalat jó úton halad 2026-os céljaik maradéktalan teljesítése felé.

Az idei év egészére vonatkozó vezetőségi célkitűzések tehát nem változtak, ennek megfelelően a Mol

  • három milliárd dollár CCS EBITDA eredményt szállíthat,
  • tisztított üzemi eredménye pedig 1,5 milliárd dollárra futhat be.
  • Tőkeberuházásokra 1,7 milliárd dollár juthat 2026-ban,
  • miközben az átlagos napi kitermelési volumen 95-97 ezer hordó között lehet.

A Mol elnök-vezérigazgatója az ellátásbiztonság fontosságát is hangsúlyozta a Barátság kőolajvezeték példátlanul hosszú időre történt leállása miatt. Diverzifikációs stratégiájuk keretében több mint 500 millió dollárt invesztálva fejlesztik a déli ellátási útvonalat. Ennek folytatásával és a magyar és szlovákiai finomítókat összekötő 180 millió dolláros termékvezeték beruházással finomítóik teljes rugalmasságát és egy magasabb szintű integrációt tesznek lehetővé.

„Célunk továbbra is egy közép- és délkelet-európai ellátásbiztonsági ökoszisztéma kiépítése, amelyben a régió finomítói és energetikai infrastruktúrái közötti szinergiákat maximálisan kihasználjuk. A fiumei késleltetett kokszoló egység – a horvát vállalatunk, az INA történetének legnagyobb beruházása – és a szerb NIS felvásárlására irányuló törekvésünk is ezt példázza: hosszú távon elkötelezettek vagyunk a régió iránt, és minden országért felelősséget vállalunk” – hangsúlyozta Hernádi Zsolt.

Az INA is gyengélkedett, de jókora osztalékot fizet a Molnak 

A horvát leányvállalat, az INA múlt héten visszaeső teljesítményről és veszteséges év eleji működésről jelentett. A magyar olajtársaság irányítása alatt álló zágrábi központú társaság CCS EBITDA eredménye 16 százalékkal 73,7 millió euróra csökkent, 868,5 millió eurós árbevétele 5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

A tisztított működési eredmény (EBIT) drámaian, 88 százalékkal zsugorodott, és mindössze ötmillió eurót jelentett az időszak során. Az adózott eredmény pedig a korábbi 35,4 millió eurós nyereségből 2,3 milliós veszteségbe fordult át. Az INA tavalyi eredményéből jókora összeghez, több mint 82 millió euróhoz, azaz 32 milliárd forinthoz juthat a Mol osztalék formájában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

