Összeomlott a Mol finomítása, mégis van minek örülni

Az időszak során magasba szökő olaj- és gázárak ezzel szemben kedveztek a kutatás-termelés (upstream) számára, ahol éves alapon 16 százalékkal nagyobb, 366,1 millió dolláros eredményről jelentett a társaság. Az elemzői konszenzus csupán három százalékos bővülést jelzett előre.

A legdinamikusabban fejlődő fogyasztói szolgáltatások üzletág ezúttal is kitett magáért, a negyedévben 176,6 millió dollárral járult hozzá a csoport EBITDA-jához. Ez 12 százalékos növekedést jelent, ami jelentősen felülmúlja a várt négy százalékos bővülést. Mindezt ráadásul úgy sikerült elérnie a Molnak, hogy számos piacán ár- és árréskorlátozásokat vezettek be az üzemanyagokra.

A kisebb szegmensek is kellemes meglepetést szereztek. A gázszállítás (midstream) üzletágban közel 40 százalékkal 92,6 millió dollár nőtt az EBITDA, holott az elemzők a tavalyi szinten stabilizálódó eredményre számítottak.

A körforgásos gazdálkodás eredménye a tavalyi 12 millióról 21 millió dollárra ugrott, meghaladva a 17 millió dolláros szakértői becslést. A prognosztizáltnál erősebb teljesítményt szezonális hatásokkal magyarázta a vállalat.

Hernádi Zsolt: teljesíthetők az idei célok, elkötelezettek vagyunk a régió iránt

„A tavalyi évet meghatározó geopolitikai bizonytalanságok, ellátásbiztonsági kihívások és kormányzati beavatkozások az első negyedévben tovább erősödtek. Az iráni konfliktus, a Barátság kőolajvezeték leállása, valamint a régió-szerte bevezetett árszabályozások próbára tették ellenálló képességünket” – mondta el a jelentés kapcsán Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató.

A cégvezető szerint a Mol csoport a sok kihívás ellenére erős negyedévet zárt, ami nagyrészt belső teljesítményüknek, valamint rugalmas és integrált üzleti modelljüknek köszönhető. Hernádi Zsolt jelentős eredménynek tekinti, hogy nem kell módosítani idei pénzügyi iránymutatásukat, és hogy a vállalat jó úton halad 2026-os céljaik maradéktalan teljesítése felé.