Ha most menne Ikeába, tájékozódjon előtte alaposan

A dolgozók fizetésén amúgy is hajlamos spórolni a vállalat: 2025 novemberében már beszámolt arról a nemzetközi sajtó, hogy az eredetileg svéd alapítású, de a kedvező adózású Hollandiában székhelyet tartó nagyvállalat 2025 augusztusában, a pénzügyi év zárásakor „behúzta a kéziféket”. A cég alapvetően két tényező miatt igyekszik csökkenteni a költségeit: az Egyesült Államok és Donald Trump által bevezetett és őket súlyosan érintő vámtarifák, valamint a termékeik alapanyagául szolgáló nyersanyagok (például a fa) és szállításuk „megnövekedett” költsége miatt. A cég ekkor közölte: nem kívánja üzleteiben a fogyasztói árakat növelni, az eladások globális méretű csökkenését viszont meg kívánja állítani. Ez az üzleti stratégia tehát – Magyarország esetében is – a munkavállalókon való radikális spórolás formájában nyilvánult meg.











