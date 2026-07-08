Ikeafizetésemeléssztrájk

Ha most menne Ikeába, tájékozódjon előtte alaposan

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Sztrájkolhatnak a napokban a hazai Ikea-áruházak dolgozói. Hat százalékos béremelést szeretnének elérni, ám a vállalat elzárkózik mindenféle bérfejlesztéstől.

Magyar Nemzet
2026. 07. 08. 19:23
Illusztráció Forrás: Unsplash
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A dolgozók fizetésén amúgy is hajlamos spórolni a vállalat: 2025 novemberében már beszámolt arról a nemzetközi sajtó, hogy az eredetileg svéd alapítású, de a kedvező adózású Hollandiában székhelyet tartó nagyvállalat 2025 augusztusában, a pénzügyi év zárásakor „behúzta a kéziféket”. A cég alapvetően két tényező miatt igyekszik csökkenteni a költségeit: az Egyesült Államok és Donald Trump által bevezetett és őket súlyosan érintő vámtarifák, valamint a termékeik alapanyagául szolgáló nyersanyagok (például a fa) és szállításuk „megnövekedett” költsége miatt. A cég ekkor közölte: nem kívánja üzleteiben a fogyasztói árakat növelni, az eladások globális méretű csökkenését viszont meg kívánja állítani. Ez az üzleti stratégia tehát – Magyarország esetében is – a munkavállalókon való radikális spórolás formájában nyilvánult meg. 

 


 


 

 


 

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Bayer Zsolt
idezojelekmagyar peter

Jaj de ciki!

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És mennyire érthető...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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