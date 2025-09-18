Rendkívüli

Mindig is a Fidesz vezethetett – vélekedett a Trumpnak dolgozó amerikai közvélemény-kutató

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 09. 18. 15:23

Így írnak ők – szeptember 18., délután

 A ma délutáni idézetgyűjteményben Lattmann Tamás, Vadai Ágnes, Hont András, Mező Gábor és Apáti Bence gondolataiból tallózunk

Lattmann Tamás

Prológus

Vadai Ágnes

Vadai kiakadt a 444-re

Hont András

Nincs jó napja a 444-nek

Mező Gábor

A selejt bosszúja

Apáti Bence

Diktatúra!

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekRöszke

Magyar Péter tartótisztjei követeléseire le fogja dózerolni a kerítést

Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojelekszerbek

Hosszú az út Boszniából

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekeurópai egység

Potemkin-falut lát Weber

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekFidesz

A Fidesz győzelme az ország érdeke

