Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 09. 22. 15:04

Így írnak ők – Szeptember 22., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Csillag István, Kötter Tamás, Ambrózy Áron, Bogár László és Csizmadia László  gondolataiból tallózunk

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Csillag István

Anyák, mint kieső adózók

Kötter Tamás

„Hallgass az eszedre”

Ambrózy Áron

Energetikai öntökönrúgás

Bogár László

Permanens polgárháború

Csizmadia László

Bölcs választás kell az Unióban is

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Szeptember 22., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Szeptember 22., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – szeptember 21., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Szeptember 21., délelőtt

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekBrüsszel

A szuverenitás nem kelengye

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekgyilkosság

Tanulja újra Amerika a demokráciát!

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekfehér

Elfogyott a visszadobható kenyerünk

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekFidesz

Erősödik a Fidesz, süllyed a Tisza

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKozma Lajos

Íme itt van minden!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek tényleg meg bírták írni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.