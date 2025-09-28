Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 09. 28. 8:02

Így írnak ők – Szeptember 28., délelőtt

 A ma délelőtti idézetgyűjteményben Bartus László, Lattmann Tamás, Raskó György, Hont András és Ambrózy Áron gondolataiból tallózunk.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Bartus László

Magyar időhúzása

Lattmann Tamás

Az „igazi” hazafi

Raskó György

Az álnaiv tanácsadó

Hont András

Álmok, álmok...

Ambrózy Áron

Szellemi fogyatékosok

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Szeptember 28., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – szeptember 27., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Szeptember 27., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Szeptember 26., délután

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekpropaganda

Aljas szintre süllyedt a magyar nyilvánosság

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekbaloldal

A kölcsönös elrettentés fontossága

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekcsőd

Budapest: teljes csőd

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojeleknemzetpolitika

Nemzetpolitika a megmaradásért

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy Félix

Puzsér váratlan húzása, nagyon durván belerongyolt Magyar Péterbe

Felhévizy Félix avatarja

Fogy a levegő a Tisza Párt elnöke körül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.