Szánthó Miklós Facebook: „A TISZTA KÖZBESZÉDÉRT mocskosfideszezve tünciző "civilektől", "művészektől" és "aktivistáktól" kérdezem, hogy ez már a "szeretetország", vagy lesz még rosszabb is?”
Szánthó Miklós Facebook: „A TISZTA KÖZBESZÉDÉRT mocskosfideszezve tünciző "civilektől", "művészektől" és "aktivistáktól" kérdezem, hogy ez már a "szeretetország", vagy lesz még rosszabb is?”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.