A Békemenet ma egyértelműen a békéről szólt

Bálint Botond Pesti Srácok: „A Békemenet ma egyértelműen Magyarország és Európa békéjéről is szól, mert ma Magyarországon az alapvető társadalmi folyamatok, a politikai harcok is a béke és a háború ellentétéről szólnak. Ez abszurdnak tűnik, mert józan ésszel ki gondolná bárkiről is a körülötte élő emberek közül, hogy támogatná a háborút, pusztán egyrészt ideológiai alapon, vagy a jó és rossz közötti végtelenül leegyszerűsített különbségtétel okán, illetve azért, mert csak szimplán gyűlöli az oroszokat. De ez az őrület ma általános Európában, különösen liberális körökben.”