Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A Békemenet ma egyértelműen a békéről szólt

A Békemenet ma egyértelműen a békéről szólt

Bálint Botond
2025. 10. 23. 14:54
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bálint Botond Pesti Srácok: „A Békemenet ma egyértelműen Magyarország és Európa békéjéről is szól, mert ma Magyarországon az alapvető társadalmi folyamatok, a politikai harcok is a béke és a háború ellentétéről szólnak. Ez abszurdnak tűnik, mert józan ésszel ki gondolná bárkiről is a körülötte élő emberek közül, hogy támogatná a háborút, pusztán egyrészt ideológiai alapon, vagy a jó és rossz közötti végtelenül leegyszerűsített különbségtétel okán, illetve azért, mert csak szimplán gyűlöli az oroszokat. De ez az őrület ma általános Európában, különösen liberális körökben.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGyalog Galopp

Ruszimuszi üzent

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.