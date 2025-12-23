Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 12. 23. 6:39

Így írnak ők – December 23., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Ágoston László, Csizmadia Ervin, Mandula Viktor, Szánthó Miklós és Szabó Gergő gondolataiból tallózunk

Ágoston László

„Harc a gyűlölködés ellen”: magyar Ceaușescu, új Kádár...

Csizmadia Ervin

„Hovatovább nem akar érteni senki senkit”

Mandula Viktor

A magát baloldali-liberálisnak lódító értelmiség „hőse”

Szánthó Miklós

Ugyanaz a hang, ugyanaz a mentalitás

Szabó Gergő

„Gondolkozzatok, a gyermekeitek jövője a tét!”

Így írnak ők – December 23., délelőtt

