Ambrózy Áron Pesti Srácok: „Nem a 2025-ös Arany Jósgömb díjátadó miatt írom: a következő prágai kormány a neki szabott idő nagyobbik részét Berlin, Brüsszel, Varsó és Kijev támadásainak kivédésével fogja tölteni, nem pedig a közös közép-európai jövő építésével. Az Európai Birodalom szemében Csehország egy fekély most, amit kezelniük kell. Nem engedetlen és kellemetlen periféria, mint Magyarország és Szlovákia, hanem egy lázadó örökös tartomány. És mint ilyen, nem kerülheti el a sorsát. Most jól nézünk ki, pláne Csehországban, de ez átmeneti állapot. Illetve hát most dől el a IV. Birodalom jövője. Ha a cseheket lenyomják, akkor ezer évig fog állni, ha nem, akkor megy a harmadik után.”