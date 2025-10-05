Rendkívüli

Drón- és rakétatámadások után Lengyelország riadóztatta a légierőt

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Csehország egy fekély most

Csehország egy fekély most

Ambrózy Áron
2025. 10. 05. 8:01
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ambrózy Áron Pesti Srácok: „Nem a 2025-ös Arany Jósgömb díjátadó miatt írom: a következő prágai kormány a neki szabott idő nagyobbik részét Berlin, Brüsszel, Varsó és Kijev támadásainak kivédésével fogja tölteni, nem pedig a közös közép-európai jövő építésével. Az Európai Birodalom szemében Csehország egy fekély most, amit kezelniük kell. Nem engedetlen és kellemetlen periféria, mint Magyarország és Szlovákia, hanem egy lázadó örökös tartomány. És mint ilyen, nem kerülheti el a sorsát. Most jól nézünk ki, pláne Csehországban, de ez átmeneti állapot. Illetve hát most dől el a IV. Birodalom jövője. Ha a cseheket lenyomják, akkor ezer évig fog állni, ha nem, akkor megy a harmadik után.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekliba

Tanulságos mese a libákról

Kondor Katalin avatarja

Egymást segítik a távolságok leküzdése érdekében, hogy mindegyikük célba jusson

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.