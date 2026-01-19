balesetutinform.huautópálya

Kamionok karamboloztak, tíz kilométeres a dugó az M1-esen

A határ felé vezető oldalon már tíz kilométeres, a főváros felé hat kilométeres a torlódás az M1-es autópályán egy baleset miatt. Hétfő reggeli helyzetjelentés az utakról.

Magyar Nemzet
Forrás: Útinform2026. 01. 19. 7:17
Fotó: Mogyorósi Zsolt Forrás: MW
Az M1-es autópályán, a Herceghalomnál korábban kiépített terelésnél, a 30-as kilométernél több kamion ütközött össze – tájékoztatott hétfő reggel az Útinform

Fotó: Petőfi Népe/Bús Csaba

A Hegyeshalom felé vezető oldalon egy sávon megindult a forgalom, illetve Budapest felé is csak egy, a saját oldalán vezető sáv járható. 

A határ felé vezető oldalon már tíz, a főváros felé hat kilométeres a torlódás.

Az M1-es autópályán Komárom térségében a Hegyeshalom felé vezető oldalon, a 85-ös és a 96-os kilométer közötti szakaszon a kiépített terelésben az átterelt sávot munkavégzés miatt lezárták.

Az 1-es főúton Mosonmagyaróvár közelében, a 167-es kilométernél egy személyautó árokba hajtott, a fél útpályát lezárták.

Az M51-es autóúton az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a csomóponti ág előtt egy kamion és egy személygépjármű összeütközött. A sérült járművek a belső sávban állnak a 28-as kilométernél. A baleset mögött egy kilométeren araszolnak a gépjárművek.

Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon

  • az M2-es autóúton Dunakeszi térségében,
  • az M3-as autópálya bevezető szakaszán,
  • az M7-es autópályán Törökbálintnál,
  • a 10-es főúton a solymári körforgalomtól,
  • a 11-es főúton Szentendre közelében,
  • az 51-es főúton Dunaharaszti körzetében.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Észak-Magyarország/Mogyorósi Zsolt)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

