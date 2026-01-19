Kamionok karamboloztak, tíz kilométeres a dugó az M1-esen

Az M1-es autópályán, a Herceghalomnál korábban kiépített terelésnél, a 30-as kilométernél több kamion ütközött össze – tájékoztatott hétfő reggel az Útinform.

Fotó: Petőfi Népe/Bús Csaba

A Hegyeshalom felé vezető oldalon egy sávon megindult a forgalom, illetve Budapest felé is csak egy, a saját oldalán vezető sáv járható.

A határ felé vezető oldalon már tíz, a főváros felé hat kilométeres a torlódás.

Az M1-es autópályán Komárom térségében a Hegyeshalom felé vezető oldalon, a 85-ös és a 96-os kilométer közötti szakaszon a kiépített terelésben az átterelt sávot munkavégzés miatt lezárták.

Az 1-es főúton Mosonmagyaróvár közelében, a 167-es kilométernél egy személyautó árokba hajtott, a fél útpályát lezárták.

Az M51-es autóúton az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a csomóponti ág előtt egy kamion és egy személygépjármű összeütközött. A sérült járművek a belső sávban állnak a 28-as kilométernél. A baleset mögött egy kilométeren araszolnak a gépjárművek.

Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon