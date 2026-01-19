Veszélyes potencianövelőket talált a hatóság - itt a lista, ezek okoznak súlyos problémákat

Az étrend-kiegészítőként forgalmazott potencianövelő, férfiegészség-támogató készítmények olyan engedély nélküli gyógyszerhatóanyagokat – sildenafil, tadalafil – tartalmaztak, amelyek kizárólag orvosi rendelvényre, ellenőrzött körülmények között előállított és engedélyezett gyógyszerekben alkalmazhatók. A jelzett hatóanyagok jelenléte étrend-kiegészítőkben és élelmiszerekben súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent és a vonatkozó jogszabályi előírások értelmében hamisításnak minősül – közölte a hatóság hétfőn.

Az illegális potencianövelő szerek veszélyesek/Fotó: Shutterstock

A hatóság az ellenőrzés során azt is megállapította, hogy a tiltott összetevők a termékek jelölésén nem szerepeltek, ami a fogyasztók megtévesztésének minősül. A termékeket az NKFH kivonta a forgalomból. A hatósági ellenőrzés kapcsán elvégzett laboratóriumi vizsgálatok az alábbi három termékben mutattak ki vényköteles gyógyszerekben felhasználható gyógyszerhatóanyagokat:

The Dragon Power,

RS RUI SHEN

Hurrikán.

A termékeket kísérő tájékoztatás részeként a termékeknek jellemzően tünetenyhítő, gyógyító hatást (merevedési zavarok kezelése) tulajdonítottak, hangsúlyozva azok természetes összetételét (gyógynövények, szuperélelmiszerek).

A sildenafil és tadalafil hatóanyagok az ún. foszfodiészteráz-5 (PDE-5) gátlók csoportjába tartoznak, amelyek a szív- és érrendszerre hatnak, és alkalmazásuk kizárólag orvosi felügyelet mellett tekinthető biztonságosnak.

Különösen veszélyes lehet más gyógyszerekkel – például nitrát tartalmú készítményekkel – történő együttes alkalmazásuk. Az említett gyógyszerhatóanyagok fokozzák a véráramlást, így az egész keringési rendszerre hatnak

Emiatt nemcsak a kívánt hatás, hanem mellékhatások is jelentkezhetnek. A mellékhatások között szerepelhet fejfájás, szédülés, látászavar, vérnyomásesés, súlyos esetekben pedig akár életveszélyes állapot is kialakulhat, különösen akkor, ha a fogyasztó nem is tud a tiltott hatóanyag jelenlétéről. Fontos hangsúlyozni, hogy a PDE-5 gátlók természetes formában nem fordulnak elő növényi alapanyagokban. Amennyiben egy termék természetes összetételre hivatkozva gyógyszerhez hasonló, erőteljes hatást fejt ki, alapos a gyanú, hogy illegálisan hozzáadott gyógyszerhatóanyagot tartalmaz. Az ellenőrizetlen gyártási körülmények, az ismeretlen összetétel és a nem megfelelő adagolás jelentősen növelik a túladagolás, az allergiás reakciók, valamint a szív- és érrendszeri szövődmények kockázatát - emelte ki a közlemény.