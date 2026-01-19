NKFHellenőrzéspotencianövelő

Veszélyes potencianövelőket talált a hatóság - itt a lista, ezek okoznak súlyos problémákat

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) elmúlt időszakban végzett hatósági ellenőrzései ismét jogsértő potencianövelő készítményeket azonosítottak a piacon. A hatóság az ellenőrzés során azt is megállapította, hogy a tiltott összetevők a termékek jelölésén nem szerepeltek, ami a fogyasztók megtévesztésének minősül.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 8:12
tabletta, gyógyszer
Sose vegyen ismeretlen forrásból származó potencianövelőt. Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az étrend-kiegészítőként forgalmazott potencianövelő, férfiegészség-támogató készítmények olyan engedély nélküli gyógyszerhatóanyagokat – sildenafil, tadalafil – tartalmaztak, amelyek kizárólag orvosi rendelvényre, ellenőrzött körülmények között előállított és engedélyezett gyógyszerekben alkalmazhatók. A jelzett hatóanyagok jelenléte étrend-kiegészítőkben és élelmiszerekben súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent és a vonatkozó jogszabályi előírások értelmében hamisításnak minősül – közölte a hatóság hétfőn.

potencianövelő
Az illegális potencianövelő szerek veszélyesek/Fotó: Shutterstock

A hatóság az ellenőrzés során azt is megállapította, hogy a tiltott összetevők a termékek jelölésén nem szerepeltek, ami a fogyasztók megtévesztésének minősül. A termékeket az NKFH kivonta a forgalomból. A hatósági ellenőrzés kapcsán elvégzett laboratóriumi vizsgálatok az alábbi három termékben mutattak ki vényköteles gyógyszerekben felhasználható gyógyszerhatóanyagokat: 

  • The Dragon Power, 
  • RS RUI SHEN
  • Hurrikán. 

A termékeket kísérő tájékoztatás részeként a termékeknek jellemzően tünetenyhítő, gyógyító hatást (merevedési zavarok kezelése) tulajdonítottak, hangsúlyozva azok természetes összetételét (gyógynövények, szuperélelmiszerek).

A sildenafil és tadalafil hatóanyagok az ún. foszfodiészteráz-5 (PDE-5) gátlók csoportjába tartoznak, amelyek a szív- és érrendszerre hatnak, és alkalmazásuk kizárólag orvosi felügyelet mellett tekinthető biztonságosnak. 

Különösen veszélyes lehet más gyógyszerekkel – például nitrát tartalmú készítményekkel – történő együttes alkalmazásuk. Az említett gyógyszerhatóanyagok fokozzák a véráramlást, így az egész keringési rendszerre hatnak

Emiatt nemcsak a kívánt hatás, hanem mellékhatások is jelentkezhetnek. A mellékhatások között szerepelhet fejfájás, szédülés, látászavar, vérnyomásesés, súlyos esetekben pedig akár életveszélyes állapot is kialakulhat, különösen akkor, ha a fogyasztó nem is tud a tiltott hatóanyag jelenlétéről. Fontos hangsúlyozni, hogy a PDE-5 gátlók természetes formában nem fordulnak elő növényi alapanyagokban. Amennyiben egy termék természetes összetételre hivatkozva gyógyszerhez hasonló, erőteljes hatást fejt ki, alapos a gyanú, hogy illegálisan hozzáadott gyógyszerhatóanyagot tartalmaz. Az ellenőrizetlen gyártási körülmények, az ismeretlen összetétel és a nem megfelelő adagolás jelentősen növelik a túladagolás, az allergiás reakciók, valamint a szív- és érrendszeri szövődmények kockázatát - emelte ki a közlemény. 

Csak megbízható forrásból vásároljon potencianövelőt

Az NKFH ismételten felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy kizárólag megbízható, engedélyezett forrásból származó étrend-kiegészítőket vásároljanak és kerüljék az interneten, közösségi oldalakon vagy egyéb ellenőrizetlen csatornákon kínált termékeket. Az irreálisan gyors vagy rendkívüli hatást ígérő készítmények fokozott kockázatot jelentenek. A hatóság javasolja továbbá, hogy a fogyasztók vásárlás előtt ellenőrizzék, szerepel-e a kiválasztott termék a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által vezetett, bejelentett étrend-kiegészítők adatbázisában, illetve hogy az adott készítmény nem található-e meg a forgalomból kivont termékek listáján. Az NKFH felhívja a forgalmazók figyelmét arra is, hogy a gyógyszerhatóanyagot jogsértően tartalmazó termékek forgalmazása súlyos jogkövetkezményekkel jár, és nemcsak élelmiszer-biztonsági jogsértésnek, hanem hamisításnak és bűncselekménynek is minősülhet.

Az étrend-kiegészítők fokozott vizsgálata a tavaly ősszel bejelentett 7 pontos fogyasztóvédelmi cselekvési terv egyik kiemelt pontja. Az NKFH a társhatóságokkal együttműködve folyamatos ellenőrzéseket végez az étrend-kiegészítők piacán annak érdekében, hogy csökkentse a visszaéléseket és megakadályozza a veszélyes termékek bejutását az országba.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekGrönland

Grönland, Irán, Ukrajna

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Kijevben előbb fog elfogyni a kenyér, mint Moszkvában a kaviár.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.