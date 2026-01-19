ukrajnamediánpetícióhidvéghi balázsigazság órájanémeth balázsfidesz

A magyarok többsége a béke pártján áll + videó

Hidvéghi Balázs államtitkár volt az Igazság órája hétfő reggeli vendége. A kormánypárti politikus többek között arról beszélt, hogy a történelem is megmutatta már, hogy bele lehet sodródni egy háborúba, ezért a felelőtlen kijelentések nagyon veszélyesek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 7:21
– Ez az eredménye a kitartó és elvi alapú kormányzásnak, melyet a magyar kormányfő folytat, miközben az uniós trend a háború. A miniszterelnök nyíltan szembemegy ezzel a trenddel, és kimondja, hogy az Európai Unió felelőtlen módon politizál. A Közel-Kelet ugyanilyen fontos, a meghívás pedig visszaigazolása a magyar miniszterelnök politikájának – mondta Hidvéghi Balázs államtitkár az Igazság órája hétfő reggeli adásában az amerikai elnök leveléről, melyben Donald Trump meghívta Orbán Viktort a gázai Béketanácsba.

Nemzeti petíció a brüsszeli sarc ellen

A nemzeti petícióról elmondta, az egy tiltakozás a brüsszeli háborús politika ellen.

– Nem engedjük, hogy a magyarok pénzéből finanszírozzák Ukrajnát, ahogy azt sem, hogy zsaroljanak minket – közölte az államtitkár, és jelezte: a napokban bejelentik a nemzeti petíció részleteit.

A magyarok többsége a béke pártján áll

– jelentette ki Hidvéghi Balázs. Kitért arra a 800 milliárd dollárra, amelyet az ukrán állam működtetésére kértek, amihez még jön 90 milliárd euró. Mint mondta, Ukrajna sosem fizetné vissza ezt a hatalmas összeget, az uniós tervek szerint Oroszország jóvátételként fizetné a hitelt.

Ruszin-Szendi Romulusz újabb, a nemzeti petíciót kritizáló, a háborús helyzetet bagatellizáló kijelentésére azt mondta az államtitkár, hogy komolyan kell venni a háborús veszélyeket, és nem lehet szlogenekkel kampányolni.

– A történelem is megmutatta már, hogy bele lehet sodródni egy háborúba, ezért a felelőtlen kijelentések nagyon veszélyesek – hangsúlyozta.

A migrációra kitérve Hidvéghi arról beszélt, hogy most

felemelné Brüsszel a napi egymilliós büntetést, amiért nem engedjük be a migránsokat.

– Az Európai Néppárt elárulta az európai embereket, engedtek a nyomásnak, szóval lássuk meg, hogy mit gondol erről Magyar Péter és a Néppárt – mondta, hozzátéve, sokan egy bábkormányt akarnak, olyat, ami egy brüsszeli buborék, vagyis megmondják neki kintről, mit tegyenek itthon.

– Nekik egy Magyar Péter kell, nekünk pedig egy önálló politikai erő – jelentette ki az államtitkár.

Idézték Lengyel Lászlót, aki arról beszélt, hogy a kampányban megtámogatják nyugatról Magyar Pétert, ez Hidvéghi szerint az a brüsszeli elit, amely a liberális demokráciát képviseli. 

Csúfos lebőgés a baloldalon

Hann Endre, a Medián vezetőjének szavaira is reagált az államtitkár. Hann azt magyarázta, hogy a mostani közvélemény-kutatások nem előrejelzések.

– Legutóbb is közel 20 százalék eltérés volt a felmérés és a valóság között, és érdekes volt a vita a DK és a Medián között is, ahol Hann pénzért ajánlott jó eredményt a DK-nak – mondta.

Arra is kitértek a műsorban, hogy Kapitány István üzletember csatlakozott a Tisza Párthoz.

A kérdés az, hogy akiket Magyar Péter megnevez, milyen értékrendet, érdekszférát képviselnek. A magyar nemzeti érdek az első.

– Kármán András például a multikat képviseli, amivel rosszabb lenne a magyar embereknek, és ilyen szellemiségű személyek jelennek meg Magyar Péter körül – mutatott rá Hidvéghi Balázs.

Az államtitkár beszélt arról is, hogy a migráció nem segíti a nyugati gazdaságot, hanem megterheli. A rezsicsökkentést pedig, ami Bódis Kriszta szerint „tudatformálás”, a Tisza eltörölné, csak tagadja, miként a migrációs paktum támogatását is. A rezsicsökkentésről egyébként Király Júlia azt mondta, hogy hazugság, Magyar Péter pedig azt, hogy humbug.

Az ellenzéki ajánlat a háború, a migráció, a rezsicsökkentés eltörlése

 – hívta fel a figyelmet Hidvéghi Balázs.

Felidézte, hogy Magyar Péter annak idején a meleg miatt hergelt, és eszközként használta fel az egészségügyet, de senki nem szól neki, hogy Tesla MR készülék nincs, az egy autómárka, itt egy mágneses indukció.

 

Borítókép: Hidvéghi Balázs az Igazság órájában (Forrás: Facebook)

