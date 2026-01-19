A magyarok többsége a béke pártján áll + videó

– Ez az eredménye a kitartó és elvi alapú kormányzásnak, melyet a magyar kormányfő folytat, miközben az uniós trend a háború. A miniszterelnök nyíltan szembemegy ezzel a trenddel, és kimondja, hogy az Európai Unió felelőtlen módon politizál. A Közel-Kelet ugyanilyen fontos, a meghívás pedig visszaigazolása a magyar miniszterelnök politikájának – mondta Hidvéghi Balázs államtitkár az Igazság órája hétfő reggeli adásában az amerikai elnök leveléről, melyben Donald Trump meghívta Orbán Viktort a gázai Béketanácsba.

Nemzeti petíció a brüsszeli sarc ellen

A nemzeti petícióról elmondta, az egy tiltakozás a brüsszeli háborús politika ellen.

– Nem engedjük, hogy a magyarok pénzéből finanszírozzák Ukrajnát, ahogy azt sem, hogy zsaroljanak minket – közölte az államtitkár, és jelezte: a napokban bejelentik a nemzeti petíció részleteit.

A magyarok többsége a béke pártján áll

– jelentette ki Hidvéghi Balázs. Kitért arra a 800 milliárd dollárra, amelyet az ukrán állam működtetésére kértek, amihez még jön 90 milliárd euró. Mint mondta, Ukrajna sosem fizetné vissza ezt a hatalmas összeget, az uniós tervek szerint Oroszország jóvátételként fizetné a hitelt.

Ruszin-Szendi Romulusz újabb, a nemzeti petíciót kritizáló, a háborús helyzetet bagatellizáló kijelentésére azt mondta az államtitkár, hogy komolyan kell venni a háborús veszélyeket, és nem lehet szlogenekkel kampányolni.

– A történelem is megmutatta már, hogy bele lehet sodródni egy háborúba, ezért a felelőtlen kijelentések nagyon veszélyesek – hangsúlyozta.

A migrációra kitérve Hidvéghi arról beszélt, hogy most

felemelné Brüsszel a napi egymilliós büntetést, amiért nem engedjük be a migránsokat.

– Az Európai Néppárt elárulta az európai embereket, engedtek a nyomásnak, szóval lássuk meg, hogy mit gondol erről Magyar Péter és a Néppárt – mondta, hozzátéve, sokan egy bábkormányt akarnak, olyat, ami egy brüsszeli buborék, vagyis megmondják neki kintről, mit tegyenek itthon.

– Nekik egy Magyar Péter kell, nekünk pedig egy önálló politikai erő – jelentette ki az államtitkár.