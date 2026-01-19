Így írnak ők – Január 19., délelőtt

halálbüntetés

Dél-Korea válaszút előtt, a halálbüntetés kérdése újra központi téma

A dél-koreai ügyészség bejelentette, hogy halálbüntetést kértek az ország volt elnökére, Jun Szogjolra. Bár az ország jogrendje formálisan ismeri ezt a büntetési tételt, a gyakorlatban közel három évtizede nem történt kivégzés.