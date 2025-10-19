Erdélyben egy nóta is revizionizmus

Szabó Gergő Pesti Srácok: „A magyar miniszterelnök ugyanis egy olyan nótát énekelt egy pohár bor kíséretében néhány politikustársával, amelyben szerepel a következő részlet: „nem megyünk mi innen el” . Ezt a románok úgy értelmezték, hogy a magyarok vissza akarják foglalni Erdélyt. A román komplexus ismét határokat dönt, érzik ők, hogy mennyire nincs történelmi közük Erdélyhez. A józanabb politikusok – és hangsúlyozom, ezek a józanabbak – nem ilyen vérmesek, ők nem tulajdonítanak ilyen mélységet ennek a nótának, egyikük ki is jelentette, hogy a magyarok ezzel a nótával elismerték, hogy nem ők voltak Erdélyben az elsők, mert a dalocska úgy folytatódik, hogy „addig míg a házigazda furkósbottal ki nem ver”. A házigazda tehát a románokat jelenti az ő olvasatukban és azt is hozzáteszik, hogy ne bántsa senki a magyarokat, mert különben ki dolgozna a földeken és ki csinálná az utakat. Micsoda urak lettek ezek a bocskorosok, igaz?”