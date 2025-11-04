Rendkívüli

Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a volt MSZP-s alpolgármester ellen

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 11. 04. 15:38

Így írnak ők – November 4., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Bartus László, Hargitai Miklós, Szánthó Miklós, Mráz Ágoston Sámuel és Jeszenszky Zsolt gondolataiból tallózunk.

Bartus László

„Fogadunk, hogy novemberben sem lesznek jelöltek!”

Hargitai Miklós

„A magyar szabadság ügye vesztésre áll”

Szánthó Miklós

Az egész „Tisza-hype” a baloldali gépezet terméke

Mráz Ágoston Sámuel

A józan politikusok léte egy ország szerencséje!

Jeszenszky Zsolt

Magyar Péternek muszáj tolnia, kényszerpályán van

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekeszme

Besaraznák a nagy eszmét

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekVarsó

Vagy a börtön, vagy Budapest

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEurópa

Az erő illúziója Európában

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekBékemenet

A Békemenet új lendületet adott

Magyar Péter „szeretetországa” Tusk varsói receptje szerint készül

Lengyelországban „jogállamiság” helyett intézményesített erőszak uralkodik.

