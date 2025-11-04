Rendkívüli

Rétvári Bence üzent a tiszásoknak, ne dőljenek be az internetes csalóknak – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját + videó

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 11. 04. 7:13

Így írnak ők – November 4., délelőtt

0

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Szabó Tímea, Tarjányi Péter, Dúró Dóra, Ceglédi Zoltán és Csizmadia László gondolataiból tallózunk 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Szabó Tímea

Tímea szerint Varga Judit is a pokol tüzében fog égni

Tarjányi Péter

Tarjányi Buddha, kedvenc fája alatt épp Szijjártóról elmélkedett

Dúró Dóra

Alkalmatlan az ország vezetésére a Tisza alakulat

Ceglédi Zoltán

Romulusz a végén még nyer a Tisza év végi poénversenyén

Csizmadia László

Előrehozott EU-s parlamenti választásokra lenne szükség

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 4., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 3., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 3., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 2., délután

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekeszme

Besaraznák a nagy eszmét

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekVarsó

Vagy a börtön, vagy Budapest

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEurópa

Az erő illúziója Európában

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekBékemenet

A Békemenet új lendületet adott

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekTisza

A nagy balos átverés

Gajdics Ottó avatarja

Magyar Péternek semmi köze a patrióta jobboldalisághoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.