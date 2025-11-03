Így írnak ők – November 3., délután

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Lehet, hogy nem kellett volna ukrán szálú vállalatot alkalmazni + videó

A külügyminiszter szerint ha a Tisza Pártnak valóban vannak információi külföldi szolgálatok érintettségéről, azt a hatóságoknál kell jeleznie, ha viszont nincs, akkor az adatszivárgásügy csak egy médiahekk.