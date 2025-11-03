Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 11. 03. 15:05

Így írnak ők – November 3., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Tordai Bence, Csillag István, Rákay Philip, Ambrózy Áron és Bálint Botond gondolataiból tallózunk

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Tordai Bence

Tordai javaslata Magyaréknak, a hülyeségeket nyilatkozókról!

Csillag István

„A kiszolgáltatottá tett vásárlók, avagy le az árdrágítókkal”

Rákay Philip

Európának harangoztak...

Ambrózy Áron

Íme a rideg és brutális igazság

Bálint Botond

Tegnap orosz-, ma Rogán-ügynökök, holnap meg a kínaiak?

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 3., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 3., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 2., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 2., délelőtt

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekVarsó

Vagy a börtön, vagy Budapest

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEurópa

Az erő illúziója Európában

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekBékemenet

A Békemenet új lendületet adott

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekSchmidt Mária

Schmidt Mária rituális agyonverése

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Holnap fognak előkerülni az ürgebőrbe varrt jelentések…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.