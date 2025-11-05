Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 11. 05. 7:39

Így írnak ők – November 5., délelőtt

0

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Dull Szabolcs, Tompos Márton, Fodor Gábor, Nagy Attila Tibor és Lánczi Tamás gondolataiból tallózunk. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Dull Szabolcs

Jócskán akadnak kérdőjelek Magyar narratívájában

Tompos Márton

„A hatalom retteg és vergődik” - valahonnan ismerős ez a szöveg...

Fodor Gábor

Magyar nem a programjukban vagy a jelöltjeikben bízik

Nagy Attila Tibor

A Fidesznek jól jött a Tisza-adatszivárgása

Lánczi Tamás

Az adatok a választásokba való beavatkozásra is felhasználhatók

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 5., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 4., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 4., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 3., délután

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekadatszivárgás

A Tisza Pártot meg kell büntetni

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekeszme

Besaraznák a nagy eszmét

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekVarsó

Vagy a börtön, vagy Budapest

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEurópa

Az erő illúziója Európában

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-adó

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélyben lehet a legutóbbi kirohanása után

Odrobina Kristóf avatarja

A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.