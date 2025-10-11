Így írnak ők – Október 11., délelőtt

Túrós András

Szolgálat 50 millió órán át: hogy őrzi a közbiztonságot polgárőrség?

Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke hangsúlyozta: ha a polgárőrségnek volt aranykora, akkor annak a csúcsa volt az elmúlt öt év.