Így írnak ők – Október 26., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Parászka Boróka, Boris Kalnoky, Kötter Tamás, Csizmadia László és Ambrózy Áron gondolataiból tallózunk.

Összes idézet

Parászka Boróka

„Agyatlan zombik vidéke”

Boris Kalnoky

Itt Magyar biztosan nem tud ellenrendezvényt tartani

Kötter Tamás

Aki a Tiszára szavaz, az háborúpárti

Csizmadia László

Békemenet-export a nyugat-európai országok felé

Ambrózy Áron

A sajtó megkapó szerepe

