Így írnak ők – Október 26., délután

Kifakadt a korrupcióellenes ügyészség: Zelenszkij rettegésben tartja az ukránokat

Az ukrán elnök nyomás alatt tartja a korrupciós ügyeket vizsgáló szervezeteket, hogy azok ne tudják felfedni a kormányzati visszaéléseket, és megfélemlíti azokat is, akik bejelentést tesznek a korrupciós ügyekről.