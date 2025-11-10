Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A BBC Magyarországról is napi szinten hazudott

A BBC Magyarországról is napi szinten hazudott.

Lánczi Tamás
2025. 11. 10. 15:02
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lánczi Tamás, Facebook: „Kevés irritálóbb és provinciálisabb dolog van annál, mint a sohasem létezett BBC-normákra és -sztenderdekre hivatkozni, amit a magát függetlennek és objektívnek nevezett sajtó gyakran emleget. Most maga a BBC ismerte el, hogy évekkel ezelőtt tudatosan manipulálta a híreket, és ebbe bele is bukott a vezetője. A BBC nemcsak Trumpról, hanem Magyarországról is napi szinten hazudott, ezért örülhetünk, hogy egy fakenews-gyárossal kevesebb. De ne legyenek illúzióink: a globálisan szervezett hálózat itthon és külföldön is folytatni fogja dezinformációs tevékenységét.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekLengyelország

Lengyelország hasít?

Bayer Zsolt avatarja

Nagyjából ez az ellenzéki narratíva.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.