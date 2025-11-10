A BBC Magyarországról is napi szinten hazudott.

Lánczi Tamás, Facebook: „Kevés irritálóbb és provinciálisabb dolog van annál, mint a sohasem létezett BBC-normákra és -sztenderdekre hivatkozni, amit a magát függetlennek és objektívnek nevezett sajtó gyakran emleget. Most maga a BBC ismerte el, hogy évekkel ezelőtt tudatosan manipulálta a híreket, és ebbe bele is bukott a vezetője. A BBC nemcsak Trumpról, hanem Magyarországról is napi szinten hazudott, ezért örülhetünk, hogy egy fakenews-gyárossal kevesebb. De ne legyenek illúzióink: a globálisan szervezett hálózat itthon és külföldön is folytatni fogja dezinformációs tevékenységét.”