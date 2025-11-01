Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 11. 01. 7:05

Így írnak ők – November 1., délelőtt

0

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Dobrev Klára, Ceglédi Zoltán, Máthé Zsuzsa, Mráz Ágoston Sámuel és Ambrózy Áron gondolataiból tallózunk

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Dobrev Klára

Klára, Ön félreértette: már csak alá kell írnia!

Ceglédi Zoltán

Csak úgy áradnak...a röhögös fejecskék

Máthé Zsuzsa

A nemzeti érzelmű értelmiségeik megalázhatóak, ugye?

Mráz Ágoston Sámuel

El kell gondolkodni a fake pollokról és azok szabályozásáról

Ambrózy Áron

Sziget és az olcsó buli- és tömegturizmus

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 1., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Október 31., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Október 31., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Október 30., délután

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekBékemenet

A Békemenet új lendületet adott

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekSchmidt Mária

Schmidt Mária rituális agyonverése

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekvalóság

Beszélnünk kell a fiatalokkal!

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekTisza Párt

Kilenc kérdésem Magyar Péterhez

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekgyőzelem

Robert C. Castel: A győzelem mint kilépési stratégia

Robert C. Castel avatarja

Nem az ellenfél totális felszámolása, hanem egy igazságos és stabil politikai végállapot kialakítása a cél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.