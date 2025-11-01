Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 11. 01. 14:48

Így írnak ők – November 1., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Bálint Botond, Skrabski Fruzsina, Kötter Tamás, Szánthó Miklós és Bencsik Gábor gondolataiból tallózunk

Összes idézet

Bálint Botond

Frei és Juszt, saját „tökéletességük” bálványozói

Skrabski Fruzsina

Hiába közel a halottak napja, Jusztnál maradt a komcsi-tempó

Kötter Tamás

Hogyan válhatott Magyar Péter az ellenzék vezérévé?

Szánthó Miklós

A Tisza átvette Weberéktől a háborús logikát

Bencsik Gábor

Konzervatív forradalom

Így írnak ők

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekBékemenet

A Békemenet új lendületet adott

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekSchmidt Mária

Schmidt Mária rituális agyonverése

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekvalóság

Beszélnünk kell a fiatalokkal!

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekTisza Párt

Kilenc kérdésem Magyar Péterhez

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

